Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ? А уже потом рассуждай а малейших превосходствах
И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
С этой техникой я знаком на проф. уровне. Могу часами давать разницу. Это не "диванные войны". Одно в Т-84(Оплот) устранён основной недостаток и слабость 64 перед 72й. - А это 70% превосходства(Двигатель-ходовая). В то же время новые 72и по вооружению уже сравнимы с 64й.
С сарказмом присущим мне на форуме узнаю у Вас: какое "превосходство" было, когда обезьяны на танках брали Новоазовск?....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Глава Совета НБУ заявил о призраке “говорящих соросят” и призвал уйти остатки бывшего правления НБУ [15:40 04 августа 2020 года ] http://ukrrudprom.com/news/Glava_Soveta ... i_pri.html Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что бывшее правление Нацбанка создало миф реформаторов и реформ в банковской сфере 2014-2020 годов, и призвал “остатки” бывшего правления НБУ уйти. Об этом он написал в Facebook, комментируя статью Татьяны Унковской.
“Миф реформаторов, который создало для себя прежнее правление, должен развеяться как и миф другой страны после 2014 года. Это период упущенных возможностей. Мы потеряли потенциал страны, а накрыли ее лозунгами, вместо стимулирования бизнеса — обеспечили стимулирование уровня олигархизации экономики, потерю институциональной способности управления через постоянную травлю местных управленческих кадров, формирования неполноценности и неспособности украинцев управлять развитием хозяйства.
Это привело к привлечению всякого рода советников, консультантов, министров — гастролеров, которые за последние годы нанесли вреда больше чем все коррупционеры вместе взятые”, — заявил Данилишин.
По его словам, “страну накрывает призрак “говорящих соросят”, которые понятия не имеют о чем говорят, но активно пропагандируют какие-то фразы, которые дальше заводят в тупик”.
Данилишин также вместе с автором статьи раскритиковал правление НБУ за значительный процентный доход, который получали банки по депозитным сертификатам.
“С этим надо заканчивать. Надо чтобы остатки бывшего Правления НБУ поняли, что их “реформ” уже достаточно, есть кому уже их осуществлять в лице нового главы НБУ, который должен сформировать свою новую команду”, — написал он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.