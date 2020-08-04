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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6459646064616462
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:01

ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.
В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.
Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.
Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:19

  unicdima написав:
  Schmit написав:
Знову порохата брехня?

я змусив себе передивитися цю ***** аж 10хв, звичайне пропагандонство та пересмикування.
Ставлю Олєшку на перше місце серед порохатих гнид.

А тих людей, що питання Арахамії задавали про відкат реформ в армії, на яке місце поставите?
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:23

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  Schmit написав:
Знову порохата брехня?

я змусив себе передивитися цю ***** аж 10хв, звичайне пропагандонство та пересмикування.
Ставлю Олєшку на перше місце серед порохатих гнид.

А тих людей, що питання Арахамії задавали, на яке місце поставите?

ти не уважний, я написав- 10хв, ніяких людей там не бачив, на більше в мене нема зараз часу, треба і працювати.
якщо наполягаєш то потім якось подивлюся і кінець, але я сильно сумніваюся, що там буде щось інше.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 09:25

  Вкладчик1234 написав:ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.
В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.
Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.
Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.
***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным

https://t.me/ze_landia/609


у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность
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  #<1 ... 6459646064616462
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