Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6460646164626463> Додано: Сер 05 сер, 2020 09:01

В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.

Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.

Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.

***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным



https://t.me/ze_landia/609 ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12132 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7048 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 09:19 unicdima написав: Schmit написав:

Знову порохата брехня? Знову порохата брехня?

я змусив себе передивитися цю ***** аж 10хв, звичайне пропагандонство та пересмикування.

Ставлю Олєшку на перше місце серед порохатих гнид. я змусив себе передивитися цю ***** аж 10хв, звичайне пропагандонство та пересмикування.Ставлю Олєшку на перше місце серед порохатих гнид.

А тих людей, що питання Арахамії задавали про відкат реформ в армії, на яке місце поставите? А тих людей, що питання Арахамії задавали про відкат реформ в армії, на яке місце поставите? Schmit

Повідомлень: 1514 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 09:23 Schmit написав: unicdima написав: Schmit написав:

Знову порохата брехня? Знову порохата брехня?

я змусив себе передивитися цю ***** аж 10хв, звичайне пропагандонство та пересмикування.

Ставлю Олєшку на перше місце серед порохатих гнид. я змусив себе передивитися цю ***** аж 10хв, звичайне пропагандонство та пересмикування.Ставлю Олєшку на перше місце серед порохатих гнид.

А тих людей, що питання Арахамії задавали, на яке місце поставите? А тих людей, що питання Арахамії задавали, на яке місце поставите?

ти не уважний, я написав- 10хв, ніяких людей там не бачив, на більше в мене нема зараз часу, треба і працювати.

якщо наполягаєш то потім якось подивлюся і кінець, але я сильно сумніваюся, що там буде щось інше. ти не уважний, я написав- 10хв, ніяких людей там не бачив, на більше в мене нема зараз часу, треба і працювати.якщо наполягаєш то потім якось подивлюся і кінець, але я сильно сумніваюся, що там буде щось інше. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 668 З нами з: 10.06.19 Подякував: 30 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 09:25 Вкладчик1234 написав: ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.

В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.

Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.

Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.

***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным



https://t.me/ze_landia/609 ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным



у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность 19yuriy91 Повідомлень: 2939 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 11:23 19yuriy91 написав: у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность

Угу, и субсидировать из бюджета убыточный уголь из шахт, которые надо было закрыть 20 лет назад. Угу, и субсидировать из бюджета убыточный уголь из шахт, которые надо было закрыть 20 лет назад. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17496 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1944 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 12:40 pesikot написав: Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?

А уже потом рассуждай а малейших превосходствах



И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64 Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?А уже потом рассуждай а малейших превосходствахИ потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64



Разве у русских, и соответственно у вояк ЛДНР, нет аналогичных противотанковых комплексов?

Наверняка есть.

Следовательно и преимущества "офигеного" нет. Разве у русских, и соответственно у вояк ЛДНР, нет аналогичных противотанковых комплексов?Наверняка есть.Следовательно и преимущества "офигеного" нет. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3124 З нами з: 26.03.16 Подякував: 165 раз. Подякували: 957 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 12:49 Starikan написав: 19yuriy91 написав: у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность

Угу, и субсидировать из бюджета убыточный уголь из шахт, которые надо было закрыть 20 лет назад. Угу, и субсидировать из бюджета убыточный уголь из шахт, которые надо было закрыть 20 лет назад.

ну он же не только шахты приватизировал ну он же не только шахты приватизировал 19yuriy91 Повідомлень: 2939 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 14:30 Зелені молдавани

Що ж, раз 75% виборців проголосувало проти української державності - так і буде.



"Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора"."



https://uainfo.org/blognews/1596621091- ... osti-.html Зебіли добивають українську державу.Що ж, раз 75% виборців проголосувало проти української державності - так і буде."Это только для строительной отрасли президент сам лично находит деньги, она стратегическая, а оборонная промышленность - это не "Онур", ей можно не платить, здесь можно играться в создание управленческих структур, здесь можно врать. Подумаешь, 65 тысяч сотрудников, война - все это подождет, все это не нужно Зеленскому для рейтинга, он с ракетами фотографироваться не собирается, ведь если прекратить стрелять, то оборонная промышленность и Гособоронзаказ, действительно, не нужны. Защищать страну - это для президента сейчас не доходно. Личный контроль - он ведь только для "Укравтодора"." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21531 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1216 раз. Подякували: 2211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 14:57 unicdima написав:

на відео з порта купи трупів на відео з порта купи трупів

Короче парни,да это селитра,как бывший моряк флоту ссср могу скзать,тем кто возили селитру-говорили можете написатьо завещание..А Ливан Бейрут стремное место лично мимо проходил,а мой друган с училища морского говрил "летят американские штурмовики сброс легких бомб в порту...все рвется,каптиан приказывает боцман красный флаг ссср на палубе,следующий заход они положат наше судно,молитесь..

Ну так было в ссср,но он выжил,только немного не в себе. Короче парни,да это селитра,как бывший моряк флоту ссср могу скзать,тем кто возили селитру-говорили можете написатьо завещание..А Ливан Бейрут стремное место лично мимо проходил,а мой друган с училища морского говрил "летят американские штурмовики сброс легких бомб в порту...все рвется,каптиан приказывает боцман красный флаг ссср на палубе,следующий заход они положат наше судно,молитесь..Ну так было в ссср,но он выжил,только немного не в себе. Vladik Повідомлень: 47 З нами з: 02.07.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 15:11 fler написав: pesikot написав: Мужчина, который угрожает взорвать бомбу в помещении банковского отделения в Киеве, требует выхода в прямой эфир нескольких телеканалов Не понимаю, куда смотрит охрана в банке и зачем она нужна, если даже такого замухрышку не может остановить Не понимаю, куда смотрит охрана в банке и зачем она нужна, если даже такого замухрышку не может остановить

В "моем" отделении ПБ вообще никогда не видел охранников.

2 девочки-оператора, какая-то старшая в закутке и кассир - больше никого.

Оно находится в ТЦ, может, они на общую охрану надеятся.



А с такими нелюдями - пару снайперов, и дело с концом. В "моем" отделении ПБ вообще никогда не видел охранников.2 девочки-оператора, какая-то старшая в закутке и кассир - больше никого.Оно находится в ТЦ, может, они на общую охрану надеятся.А с такими нелюдями - пару снайперов, и дело с концом. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Starikan 2 Повідомлень: 17496 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1944 раз. Подякували: 2791 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6460646164626463> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Тракторист і 0 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор