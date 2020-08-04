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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6460646164626463
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:24

  Shram написав:
  pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ?
А уже потом рассуждай а малейших превосходствах
И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
Разве у русских, и соответственно у вояк ЛДНР, нет аналогичных противотанковых комплексов?
Наверняка есть.
Следовательно и преимущества "офигеного" нет.
Javeline і Стугна в основній своїй масі оборонне озброєння.
Тому
Якщо у ворога 700+ танків
і він грозиться наступати
То модернізація існуючих+ Javeline і Стугна = ефективне рішення.

ПС
Якщо ж ми будемо готуватись до наступу - то потрібні Оплоти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 15:57

  Вкладчик1234 написав:ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.
В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.
Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.
Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:02

  19yuriy91 написав:у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность

а почему только у рыжего? он такой же как и другие олигархи из списка Форбс - коломойский, порошенко, пинчук и т.д. национализировать нужно у всех, а их самих на большие стройки Украины...
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 16:08

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность

а почему только у рыжего? он такой же как и другие олигархи из списка Форбс - коломойский, порошенко, пинчук и т.д. национализировать нужно у всех, а их самих на большие стройки Украины...


ну там же за рыжего было, а так - да
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