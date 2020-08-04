Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ? А уже потом рассуждай а малейших превосходствах И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
Разве у русских, и соответственно у вояк ЛДНР, нет аналогичных противотанковых комплексов? Наверняка есть. Следовательно и преимущества "офигеного" нет.
Javeline і Стугна в основній своїй масі оборонне озброєння. Тому Якщо у ворога 700+ танків і він грозиться наступати То модернізація існуючих+ Javeline і Стугна = ефективне рішення.
ПС Якщо ж ми будемо готуватись до наступу - то потрібні Оплоти.
Вкладчик1234 написав:ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы. В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи. Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента. Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП. ***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным
Реальность происходящего 04.08.2020 : https://ddk.dn.ua/news/article/161406/ Напомним, деньги семьям шахтеров «Краснолиманской» были выделены на 81-й сессии городского совета, которая состоялась 30 июля. Это стало возможным благодаря инициативе депутата Покровского городского совета Сергея Андрийченко, который в течение нескольких месяцев выходил на сессии с проектами решений о выделении по 1 тысячи гривен работникам ГП «УК «Краснолиманская» и ООО «Краснолиманское», которые живут в Покровске, Родинском и поселке Шевченко, и в течение 9 месяцев не получают заработную плату.
- Это сюреализм или действительность? Как и указывал ранее деньги закончились на первом фуршете Слуги для СМИ в кафешке... - а дальше оказалось, что реальные деньги нужно зарабатывать, для чего нужно РАБОТАТЬ. Но замість цього https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/240p.mp4
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Кудрявый, вылез из шахты и подумай, что лучше 1 Оплот против 10 Т-64, или 10 Т-64 против 10 Т-64 ? А уже потом рассуждай а малейших превосходствах И потом, Javeline или Стугна офигенно даёт преимущество нашим Т-64
Разве у русских, и соответственно у вояк ЛДНР, нет аналогичных противотанковых комплексов? Наверняка есть. Следовательно и преимущества "офигеного" нет.
Javeline і Стугна в основній своїй масі оборонне озброєння. Тому Якщо у ворога 700+ танків і він грозиться наступати То модернізація існуючих+ Javeline і Стугна = ефективне рішення.
ПС Якщо ж ми будемо готуватись до наступу - то потрібні Оплоти.
Не зависимо ни от чего: часть Украины оккупирована, анексована, ... - физически идёт война, как внутри Украины так и из-вне. ВСУ - обязано обладать техникой и технологиями в военном плане превосходящими всех - путей решения много НАТО - одно из них, при чём самое приемлемое. Оборонка - обязана обеспечивать все потребности для контроля границ Украины!!!(включая и Крым и Донбасс,...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность
а почему только у рыжего? он такой же как и другие олигархи из списка Форбс - коломойский, порошенко, пинчук и т.д. национализировать нужно у всех, а их самих на большие стройки Украины...
Відібрати і поділити---це звучить гарно і просто.... Що робити з поділеним? Як використати колісну гайку від Бентлі...чи трубу від металургійного комбінату? Чи наші ділильщики думають що забравши в когось , можна після цього найти фахівця який буде забраним керувати ефективніше від попередніх власників+ населенню від цього щось перепаде. Чи ділильщики знають як переконати когось купити Бентлі чи яхту з Межгірям - адже покупець після покупки відразу потрапить в когорту тих в кого будуть забирати і ділити.
19yuriy91 написав:у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность
а почему только у рыжего? он такой же как и другие олигархи из списка Форбс - коломойский, порошенко, пинчук и т.д. национализировать нужно у всех, а их самих на большие стройки Украины...
Відібрати і поділити---це звучить гарно і просто.... Що робити з поділеним?
а просто не надо подходить просто. что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать. простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось. вполне возможно, не тот уровень
19yuriy91 написав:надо до этого не через ...опу всё делать.
У мене з Вами трошки різне бачення терміну через дупу... 1 Я вважаю що нічого більш ефективного як приватна ініціатива - людство ще не винайшло 2 Якщо п1 - вірний, значить треба всіма можливими способами покращувати бажання людей займатись приватною ініціативою 3 Будь-які варіанти забрати/поділити - приводять до усвідомлення того , що приватна ініціатива веде до розкуркулення і як наслідок і так невелика кількість(для України) людей які мають зачатки для того щоб щось ініціювати - зменшується 4 Чим менша кількість ініціативних тим а - більша частка згруповується у руках тих хто ризикнув б - тим гірший економічний стан найнятих(при їх громадній кількості) в - тим більша кількість населення потребує дотацій...
Тому Перш ніж казати - А подумайте до чого це може привести.