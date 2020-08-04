Вкладчик1234 написав:

ДТЭК Рината Ахметова готовит почву для новых протестов шахтёров под Офисом президента. Для этого ДТЭКовцы сознательно пошли на то, чтобы оставить своих шахтёров без работы.В конце июля компания ДТЭК-трейдинг купила на аукционе 1.43 ГВт мощностей у государственного Энергоатома с поставкой их равными частями до конца ноября. Эти мощности ДТЭК перепродаст своим контрагентам вместо того электричества, которое вырабатывается на их собственных ТЭС из угля собственной добычи.Купленный у Энергоатома объём позволяет ДТЭК отказаться от добычи и сжигания в ТЭС 732 тысяч тонн угля. До ноября это принесло бы шахтам примерно 1.3 млрд гривен валовой выручки, часть которой пошла бы на зарплаты шахтёрам. Однако после остановки шахт ни о какой зарплате речи быть не может. Шахтёры окажутся перед лицом голодного бунта и, наверняка, уже в сентябре их отправят штурмовать Офис президента.Зачем это ДТЭК? Чтобы убедить Офис и лояльных Ахметову советников президента в том, что уголь ДТЭК по завышенным ценам должна срочно выкупить государственная компания Центрэнерго, как это уже было после июльских выступлений шахтёров под ОП.***Подписывайтесь на наш канал – мы делаем тайное явным