Додано: Сер 05 сер, 2020 18:29

Минимум 100 человек погибли в результате взрыва в Ливане.

В стране осталось зерна менее чем на месяц, однако достаточно муки, чтобы избежать кризиса

Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.

Вчера ему не избрали меру пресечения из-за языковых проблем подозреваемого: он якобы не понимает украинский язык и просил перевести текст подозрения на русский.



В российских СМИ Украина предстает русофобской страной со слабой властью и агрессивным населением. Исследование популярных онлайн-медиа России провел Институт массовой информации.

В их числе оказались бойцы, погибшие под Зайцево - военный медик Николай Ильин, лейтенант Дмитрий Красногрудь и сержант Ярослав Журавель.

Частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова покупает электроэнергию, произведенную НАЭК «Энергоатом», вместо того, чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам.

В 2015 году Кабинет министров начал реформу корпоративного управления в государственном секторе, вследствие чего в ряде государственных компаний появились наблюдательные советы.

Основная цель реформы – независимость госкомпаний от политических решений, что позволит их набсоветам самостоятельно избирать руководителей. Эти полномочия закреплены в 52 статье закона "Об акционерных сообществах"

ФБР провела обыск 4 августа в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка

Ітогі подвєдьом. 2020-08-05Что-то у якобы сумашедшего террориста из Узбекистана слишком резвые адвокаты"Многие верят" (с) Формула любвиЛицемерный, моральный у...дСам до последнего молчал по этой ситуации. Из-за чего оставили там умирать одного из бойцовА теперь награды раздаёт.Всё по классике - "приватизация прибыли, национализация убытков"Для государственной ЦентрЭнерго продавать уголь с собственных шахт по схеме Роттердам+Но для своего ДТЭК покупать дешёвую атомную электроэнергиюНо Бубочка всё ещё не видит, что Буславец - человек Ахметова.Сколько там Бубочке лично занесли ?По сути, упразднение наб.советов на гос.предприятиях