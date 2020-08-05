RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6461646264636464
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:29

Ітогі подвєдьом. 2020-08-05

Ітогі подвєдьом. 2020-08-05

1) Руины, сотня жертв и тысячи раненых: все подробности взрыва в Бейруте (фото, видео)
Минимум 100 человек погибли в результате взрыва в Ливане.

Взрыв в Бейруте. До 300 000 человек остались бездомными, названа сумма ущерба

Взрывом разрушен главный элеватор Бейрута: зерна осталось на месяц
В стране осталось зерна менее чем на месяц, однако достаточно муки, чтобы избежать кризиса

Причиной стала селитра с корабля РФ: власти Ливана о взрыве в Бейруте - СМИ
Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.

2) За сутки боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе

3) Захват банка в Киеве: защита террориста заявила отвод судье

Суд избирает меру пресечения киевскому террористу, угрожавшему взорвать банк
Вчера ему не избрали меру пресечения из-за языковых проблем подозреваемого: он якобы не понимает украинский язык и просил перевести текст подозрения на русский.

Что-то у якобы сумашедшего террориста из Узбекистана слишком резвые адвокаты

4) Русофобия, агрессия и слабая власть: как в росСМИ выглядит Украина - ИМИ
В российских СМИ Украина предстает русофобской страной со слабой властью и агрессивным населением. Исследование популярных онлайн-медиа России провел Институт массовой информации.

"Многие верят" (с) Формула любви

5) Президент наградил погибших под Зайцево бойцов орденом "За мужество"
В их числе оказались бойцы, погибшие под Зайцево - военный медик Николай Ильин, лейтенант Дмитрий Красногрудь и сержант Ярослав Журавель.

Лицемерный, моральный у...д

Сам до последнего молчал по этой ситуации. Из-за чего оставили там умирать одного из бойцов
А теперь награды раздаёт.

6) ДТЭК покупает электроэнергию у "Энергоатома" вместо того, чтобы загрузить угольные ТЭС и дать работу шахтерам – Герус
Частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова покупает электроэнергию, произведенную НАЭК «Энергоатом», вместо того, чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам.

Всё по классике - "приватизация прибыли, национализация убытков"
Для государственной ЦентрЭнерго продавать уголь с собственных шахт по схеме Роттердам+
Но для своего ДТЭК покупать дешёвую атомную электроэнергию

Но Бубочка всё ещё не видит, что Буславец - человек Ахметова.
Сколько там Бубочке лично занесли ?

7) Тимошенко внесла в Верховную Раду законопроект об отмене корпоративной реформы
По сути, упразднение наб.советов на гос.предприятиях
  • В 2015 году Кабинет министров начал реформу корпоративного управления в государственном секторе, вследствие чего в ряде государственных компаний появились наблюдательные советы.
  • Основная цель реформы – независимость госкомпаний от политических решений, что позволит их набсоветам самостоятельно избирать руководителей. Эти полномочия закреплены в 52 статье закона "Об акционерных сообществах"

8) ФБР пришло с обыском в офис компании Коломойского в США
ФБР провела обыск 4 августа в офисе компании Optima, которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:06

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:у рыжего казла надо всё национализировать и судить за антигосударственную деятельность

а почему только у рыжего? он такой же как и другие олигархи из списка Форбс - коломойский, порошенко, пинчук и т.д. национализировать нужно у всех, а их самих на большие стройки Украины...

В ДНР и ЛНР ты много на-национализировал ? Нет, а почему ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

Зображення
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:12

  19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень :)

Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы

А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом

Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 31.08.09
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:22

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень :)

Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы

А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом

Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась


дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
19yuriy91
 
Повідомлень: 2941
З нами з: 15.09.12
Подякував: 254 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6461646264636464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.