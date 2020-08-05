Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.
Частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова покупает электроэнергию, произведенную НАЭК «Энергоатом», вместо того, чтобы загрузить работой собственные угольные теплоэлектростанции и дать работу шахтерам.
Всё по классике - "приватизация прибыли, национализация убытков" Для государственной ЦентрЭнерго продавать уголь с собственных шахт по схеме Роттердам+ Но для своего ДТЭК покупать дешёвую атомную электроэнергию
Но Бубочка всё ещё не видит, что Буславец - человек Ахметова. Сколько там Бубочке лично занесли ?
В 2015 году Кабинет министров начал реформу корпоративного управления в государственном секторе, вследствие чего в ряде государственных компаний появились наблюдательные советы.
Основная цель реформы – независимость госкомпаний от политических решений, что позволит их набсоветам самостоятельно избирать руководителей. Эти полномочия закреплены в 52 статье закона "Об акционерных сообществах"
19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто. что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать. простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось. вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума. Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто. что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать. простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось. вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума. Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова.. это форум...поговорить, обсудить не надо тока крайностей