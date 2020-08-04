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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6461646264636464
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:12

  19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень :)

Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы

А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом

Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:22

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень :)

Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы

А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом

Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась


дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:54


Ще трохи "порохатої брехні".
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:22

  19yuriy91 написав:дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей

Я тебе, бетоныч, не дарагуша

И я на себя беру столько, сколько смогу унести.
В отличии от тебя, который только трындит и врёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:27

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей

Я тебе, бетоныч, не дарагуша

И я на себя беру столько, сколько смогу унести.
В отличии от тебя, который только трындит и врёт

ну вот видишь,не можешь без крайностей и паранойи....
погуляй , мутантик, отдохни

пс и врёт - дайка пример, если сможешь
или сам звездёныш?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:33

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень :)

Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы

А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом

Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась


дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей

1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?
2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.
3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.
4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство".
...................................
- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:39

Re: Політичні дискусії

Это уже дно или нет? На сегодня, о ситуации в Украине рекомендую ознакомиться в полном объёме.
Гарантии на высшем уровне 25.02.2020, : https://news.finance.ua/ua/news/-/46589 ... zarplatnyu
Уровень проживания 10.06.2020 : https://vgolos.info/venediktova-poskarz ... kh-tvaryn/
Реальность происходящего 04.08.2020 : https://ddk.dn.ua/news/article/161406/
Напомним, деньги семьям шахтеров «Краснолиманской» были выделены на 81-й сессии городского совета, которая состоялась 30 июля. Это стало возможным благодаря инициативе депутата Покровского городского совета Сергея Андрийченко, который в течение нескольких месяцев выходил на сессии с проектами решений о выделении по 1 тысячи гривен работникам ГП «УК «Краснолиманская» и ООО «Краснолиманское», которые живут в Покровске, Родинском и поселке Шевченко, и в течение 9 месяцев не получают заработную плату.


- Это сюреализм или действительность?
Как и указывал ранее деньги закончились на первом фуршете Слуги для СМИ в кафешке... - а дальше оказалось, что реальные деньги нужно зарабатывать, для чего нужно РАБОТАТЬ.
Но замість цього https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/240p.mp4
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40

  Kudrjavuy написав:
  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы

А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом

Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась


дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей

1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?
2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.
3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.
4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство".
...................................
- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.

тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:49

  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Я не зря третий день выставляю пост с ссылками - познакомтесь со всеми.
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/240p.mp4
Именно этот тот результат "..."(правило форума) - им необходимо давать возможность честно научиться зарабатывать на хлеб - где она хотела? На панели? Пускай идёт, но оторвать от казённой кормушки!
- Иначе они до конца своей каденции не оставят Украины - останется Бенин "ЗАД" (запорожско-днепропетровская решпублика - но если тогда это звучало, как сарказм взрослого мужа - сегодня, с лицедеями, это обретает реальные формы).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:52

  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации", как путь РАЗВИТИЯ, что практикуется во всём мире. В Украине она была разработана в 95м - и сразу "полетели головы"...
Но нам насильственно навязан чёрный криминал во всех сферах жизни - зачем?
Кем? Это не просто выгодно - это сверх выгодно, при чём для всех, кроме Украины и украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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