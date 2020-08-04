Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто. что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать. простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось. вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума. Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто. что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать. простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось. вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума. Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова.. это форум...поговорить, обсудить не надо тока крайностей
19yuriy91 написав:а просто не надо подходить просто. что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать. простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось. вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума. Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова.. это форум...поговорить, обсудить не надо тока крайностей
1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ? 2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему. 3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании. 4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство". ................................... - Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Реальность происходящего 04.08.2020 : https://ddk.dn.ua/news/article/161406/ Напомним, деньги семьям шахтеров «Краснолиманской» были выделены на 81-й сессии городского совета, которая состоялась 30 июля. Это стало возможным благодаря инициативе депутата Покровского городского совета Сергея Андрийченко, который в течение нескольких месяцев выходил на сессии с проектами решений о выделении по 1 тысячи гривен работникам ГП «УК «Краснолиманская» и ООО «Краснолиманское», которые живут в Покровске, Родинском и поселке Шевченко, и в течение 9 месяцев не получают заработную плату.
- Это сюреализм или действительность? Как и указывал ранее деньги закончились на первом фуршете Слуги для СМИ в кафешке... - а дальше оказалось, что реальные деньги нужно зарабатывать, для чего нужно РАБОТАТЬ. Но замість цього https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/240p.mp4
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Если всё не так просто, если это не уровень форума. Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова.. это форум...поговорить, обсудить не надо тока крайностей
1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ? 2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему. 3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании. 4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство". ................................... - Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.
тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
Я не зря третий день выставляю пост с ссылками - познакомтесь со всеми. https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 1/240p.mp4 Именно этот тот результат "..."(правило форума) - им необходимо давать возможность честно научиться зарабатывать на хлеб - где она хотела? На панели? Пускай идёт, но оторвать от казённой кормушки! - Иначе они до конца своей каденции не оставят Украины - останется Бенин "ЗАД" (запорожско-днепропетровская решпублика - но если тогда это звучало, как сарказм взрослого мужа - сегодня, с лицедеями, это обретает реальные формы).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации", как путь РАЗВИТИЯ, что практикуется во всём мире. В Украине она была разработана в 95м - и сразу "полетели головы"... Но нам насильственно навязан чёрный криминал во всех сферах жизни - зачем? Кем? Это не просто выгодно - это сверх выгодно, при чём для всех, кроме Украины и украинцев.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.