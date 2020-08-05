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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6461646264636464 Додано: Сер 05 сер, 2020 19:12 19yuriy91 написав: а просто не надо подходить просто.

что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.

простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.

вполне возможно, не тот уровень а просто не надо подходить просто.что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.вполне возможно, не тот уровень

Если всё не так просто, если это не уровень форума.

Так может не стоит поднимать такие вопросы



А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом



Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил

Но только 1 раз, потом фабрика загнулась Если всё не так просто, если это не уровень форума.Так может не стоит поднимать такие вопросыА то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потомХер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделилНо только 1 раз, потом фабрика загнулась "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 19:22 pesikot написав: 19yuriy91 написав: а просто не надо подходить просто.

что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.

простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.

вполне возможно, не тот уровень а просто не надо подходить просто.что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.вполне возможно, не тот уровень

Если всё не так просто, если это не уровень форума.

Так может не стоит поднимать такие вопросы



А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом



Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил

Но только 1 раз, потом фабрика загнулась Если всё не так просто, если это не уровень форума.Так может не стоит поднимать такие вопросыА то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потомХер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделилНо только 1 раз, потом фабрика загнулась



дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума

ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..

это форум...поговорить, обсудить

не надо тока крайностей дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форуматы на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..это форум...поговорить, обсудитьне надо тока крайностей 19yuriy91 Повідомлень: 2944 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 19:54

Ще трохи "порохатої брехні". Schmit

Повідомлень: 1515 З нами з: 08.09.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 20:22 19yuriy91 написав: дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума

ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..

это форум...поговорить, обсудить

не надо тока крайностей дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форуматы на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..это форум...поговорить, обсудитьне надо тока крайностей

Я тебе, бетоныч, не дарагуша



И я на себя беру столько, сколько смогу унести.

В отличии от тебя, который только трындит и врёт Я тебе, бетоныч, не дарагушаИ я на себя беру столько, сколько смогу унести.В отличии от тебя, который только трындит и врёт "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4998 З нами з: 31.08.09 Подякував: 335 раз. Подякували: 1044 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 20:27 pesikot написав: 19yuriy91 написав: дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума

ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..

это форум...поговорить, обсудить

не надо тока крайностей дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форуматы на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..это форум...поговорить, обсудитьне надо тока крайностей

Я тебе, бетоныч, не дарагуша



И я на себя беру столько, сколько смогу унести.

В отличии от тебя, который только трындит и врёт Я тебе, бетоныч, не дарагушаИ я на себя беру столько, сколько смогу унести.В отличии от тебя, который только трындит и врёт

ну вот видишь,не можешь без крайностей и паранойи....

погуляй , мутантик, отдохни



пс и врёт - дайка пример, если сможешь

или сам звездёныш? ну вот видишь,не можешь без крайностей и паранойи....погуляй , мутантик, отдохнипс- дайка пример, если сможешьили сам звездёныш? 19yuriy91 Повідомлень: 2944 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 20:33 19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав: а просто не надо подходить просто.

что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.

простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.

вполне возможно, не тот уровень а просто не надо подходить просто.что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.вполне возможно, не тот уровень

Если всё не так просто, если это не уровень форума.

Так может не стоит поднимать такие вопросы



А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом



Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил

Но только 1 раз, потом фабрика загнулась Если всё не так просто, если это не уровень форума.Так может не стоит поднимать такие вопросыА то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потомХер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделилНо только 1 раз, потом фабрика загнулась



дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума

ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..

это форум...поговорить, обсудить

не надо тока крайностей дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форуматы на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..это форум...поговорить, обсудитьне надо тока крайностей

1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?

2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.

3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.

4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство".

...................................

- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение. 1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство"....................................- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8332 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40 Kudrjavuy написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав: Если всё не так просто, если это не уровень форума.

Так может не стоит поднимать такие вопросы



А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом



Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил

Но только 1 раз, потом фабрика загнулась Если всё не так просто, если это не уровень форума.Так может не стоит поднимать такие вопросыА то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потомХер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделилНо только 1 раз, потом фабрика загнулась



дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума

ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..

это форум...поговорить, обсудить

не надо тока крайностей дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форуматы на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..это форум...поговорить, обсудитьне надо тока крайностей

1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?

2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.

3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.

4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство".

...................................

- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение. 1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство"....................................- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.

тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события. тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события. 19yuriy91 Повідомлень: 2944 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 21:50 Kudrjavuy написав: Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации" Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации" Читали.. націоналізація....

От тільки в 1917 вже проходили у нас, в 1949 проходили в Кореї(Північній) - і чим закінчилось?

У нас - розвалом

в кореї - ідеями чучхе...

Тому

найефективніше-це приватна ініціатива

Якщо відсутні ідейно правильні приватноініціативники - в дію вступлять ідейно не правильні( але від цього не менш ефективні приватноініціативники)

Хочете будувати комуно-соціалізм - будуйте,але спочатку в себе дома.потім спробуйте в підїзді і тільки після того вже у цілому будинку.

А розповідати що на папері красиво а в реалі Гулаг.. нам не треба. Читали.. націоналізація....От тільки в 1917 вже проходили у нас, в 1949 проходили в Кореї(Північній) - і чим закінчилось?У нас - розваломв кореї - ідеями чучхе...Томунайефективніше-це приватна ініціативаЯкщо відсутні ідейно правильні приватноініціативники - в дію вступлять ідейно не правильні( але від цього не менш ефективні приватноініціативники)Хочете будувати комуно-соціалізм - будуйте,але спочатку в себе дома.потім спробуйте в підїзді і тільки після того вже у цілому будинку.А розповідати що на папері красиво а в реалі Гулаг.. нам не треба. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23271 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 22:13 budivelnik написав: Kudrjavuy написав: Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации" Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации" Читали.. націоналізація....

От тільки в 1917 вже проходили у нас, в 1949 проходили в Кореї(Північній) - і чим закінчилось?

У нас - розвалом

в кореї - ідеями чучхе...

Тому

найефективніше-це приватна ініціатива

Якщо відсутні ідейно правильні приватноініціативники - в дію вступлять ідейно не правильні( але від цього не менш ефективні приватноініціативники)

Хочете будувати комуно-соціалізм - будуйте,але спочатку в себе дома.потім спробуйте в підїзді і тільки після того вже у цілому будинку.

А розповідати що на папері красиво а в реалі Гулаг.. нам не треба. Читали.. націоналізація....От тільки в 1917 вже проходили у нас, в 1949 проходили в Кореї(Північній) - і чим закінчилось?У нас - розваломв кореї - ідеями чучхе...Томунайефективніше-це приватна ініціативаЯкщо відсутні ідейно правильні приватноініціативники - в дію вступлять ідейно не правильні( але від цього не менш ефективні приватноініціативники)Хочете будувати комуно-соціалізм - будуйте,але спочатку в себе дома.потім спробуйте в підїзді і тільки після того вже у цілому будинку.А розповідати що на папері красиво а в реалі Гулаг.. нам не треба.

всё у вас крайности, причём, наихудшие примеры.

если социализм, то, непременно, северокорейский, а не скандинавский.

причём, социализм и там и там - это всё условно.

одни этим термином себя называют, другие не называют, но, по факту, реализуют.

другие под гаслами рынка забывают/отказываются от социальной составляющей государства. всё у вас крайности, причём, наихудшие примеры.если социализм, то, непременно, северокорейский, а не скандинавский.причём, социализм и там и там - это всё условно.одни этим термином себя называют, другие не называют, но, по факту, реализуют.другие под гаслами рынка забывают/отказываются от социальной составляющей государства. 19yuriy91 Повідомлень: 2944 З нами з: 15.09.12 Подякував: 254 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6461646264636464 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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