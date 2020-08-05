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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:12
19yuriy91 написав:
а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:22
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
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19yuriy91
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:54
Ще трохи "порохатої брехні".
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Schmit
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:22
19yuriy91 написав:
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
Я тебе, бетоныч, не дарагуша
И я на себя беру столько, сколько смогу унести.
В отличии от тебя, который только трындит и врёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:27
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
Я тебе, бетоныч, не дарагуша
И я на себя беру столько, сколько смогу унести.
В отличии от тебя, который только трындит и врёт
ну вот видишь,не можешь без крайностей и паранойи....
погуляй , мутантик, отдохни
пс и врёт
- дайка пример, если сможешь
или сам звездёныш?
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19yuriy91
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:33
19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
а просто не надо подходить просто.
что бы не доходить до "Відібрати і поділити" надо до этого не через ...опу всё делать.
простого ответа тут, на форуме, возможно, и нет, но он есть. тем более, с разной степенью успешности это проводилось.
вполне возможно, не тот уровень
Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?
2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.
3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.
4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство".
...................................
- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:40
Kudrjavuy написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав:
Если всё не так просто, если это не уровень форума.
Так может не стоит поднимать такие вопросы
А то задолбали любители "всё взять и поделить", но сами не знают как и что делать потом
Хер=ой раисси Моторолла тоже прекрасно поделил курей из птицефабрики. Взял и поделил
Но только 1 раз, потом фабрика загнулась
дарагуша, здесь поднимаются много тем не уровня форума
ты на себя, к примеру , берёшь докуя, так шо чьяб корова..
это форум...поговорить, обсудить
не надо тока крайностей
1. Национализация - это не отобрать и поделить. Это в наших условиях стоит трактовать, как возвращение Гос-собственности от нерадивого инвестора - невыполнение инвест обязательств. Что ещё должно быть ?
2. Акционирование - это не вырезать на металолом. Или забрание через суд всех акций смотрящему.
3. Деятельность институтов Государственной власти - регламентирована в контроле исполнения Законодательства, а не организованном бандитизме и его крышевании.
4. Производства и С/Х, армия, МВД, инфраструктура, - есть "тремя китами" - которые можно "только развивать"- их наличие, качество и формируют "Государство".
...................................
- Регулирует всё официально "рынок", но как раз Государство и создаёт эти "рыночные условия", гарантируя своё развитие и самосохранение.
тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
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19yuriy91
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Додано: Сер 05 сер, 2020 21:50
Kudrjavuy написав:
Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации"
Читали.. націоналізація....
От тільки в 1917 вже проходили у нас, в 1949 проходили в Кореї(Північній) - і чим закінчилось?
У нас - розвалом
в кореї - ідеями чучхе...
Тому
найефективніше-це приватна ініціатива
Якщо відсутні ідейно правильні приватноініціативники - в дію вступлять ідейно не правильні( але від цього не менш ефективні приватноініціативники)
Хочете будувати комуно-соціалізм - будуйте,але спочатку в себе дома.потім спробуйте в підїзді і тільки після того вже у цілому будинку.
А розповідати що на папері красиво а в реалі Гулаг.. нам не треба.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 05 сер, 2020 22:13
budivelnik написав: Kudrjavuy написав:
Уже неоднократно расписывал, что существуют иные модели "приватизации"
Читали.. націоналізація....
От тільки в 1917 вже проходили у нас, в 1949 проходили в Кореї(Північній) - і чим закінчилось?
У нас - розвалом
в кореї - ідеями чучхе...
Тому
найефективніше-це приватна ініціатива
Якщо відсутні ідейно правильні приватноініціативники - в дію вступлять ідейно не правильні( але від цього не менш ефективні приватноініціативники)
Хочете будувати комуно-соціалізм - будуйте,але спочатку в себе дома.потім спробуйте в підїзді і тільки після того вже у цілому будинку.
А розповідати що на папері красиво а в реалі Гулаг.. нам не треба.
всё у вас крайности, причём, наихудшие примеры.
если социализм, то, непременно, северокорейский, а не скандинавский.
причём, социализм и там и там - это всё условно.
одни этим термином себя называют, другие не называют, но, по факту, реализуют.
другие под гаслами рынка забывают/отказываются от социальной составляющей государства.
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19yuriy91
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Додано: Сер 05 сер, 2020 22:35
19yuriy91 написав:
если социализм, то, непременно, северокорейский, а не скандинавский.
причём, социализм и там и там - это всё условно.
А Ви були в Швеції?
Ви знаєте ,що там в будиночках,які стоять на березі фіордів , вікна розміром у всю стінку будиночка... і жодної занавіски чи штори.
З відстані в кілометр можна спостерігати як шведи дивляться телевізор чи бавляться з дітьми... і знаєте - ніхто в ці вікна не заглядає.
Чи розумієте Ви ,що жодна поліція чи страшне законодавство не зможе заборонити це робити,якщо члени суспільства будуть вважати що заглядати можна.
Так от
Там шведи у вікна не заглядають...бо в своєму розвитку шведське суспільство пройшло капіталізм від початку і до кінця і вважає право власності-священним( а одним з проявів власності -це право в себе дома робити все що заманеться не боячись що хтось буде заглядати і вчити тебе що правильно а що ні)
Тому там не гуляють ідеї забрати в поганих(бо хто буде визначати хто поганий/ не правильний) і роздати хорошим(бо хто буде визначати хто хороший/ правильний)
От і виходить
Або старі пердуни які при соціало/комунізмі нічого не робили і лежали на посадах ,або молоді/прищаві, які не жили при соціалізмі і не знають що ціна на ковбасу по 2-20 була, але ковбаси не було... - тут закликають в черговий раз придумати якесь особливе правило яке позволить переступити через цілу епоху суспільного розвитку....
Тому
Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну)
Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільства
І тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до Шведських
А поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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