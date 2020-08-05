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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6462646364646465 Додано: Сер 05 сер, 2020 22:57 budivelnik написав: Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну)

Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільства

І тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до Шведських

А поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція. Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну)Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільстваІ тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до ШведськихА поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція.

Вы научитесь отвечать на вопросы по пунктам:

1. Происхождение капитала.

2. Лютый чёрный криминал-приватизатор.

3. Результаты деятельности.

4. Выполнение инвест обязательств.

5. Материальная ответственность за дела свои.

...............................................

Вам неоднократно объясняют, что источник "происхождения капитала" в каждой стране разный. У нас же так и осталось: Кто создаёт и ложит жизнь на плаху Государство - тот и дурак. Усё усе вумные уже давно порешали. Это критическое, сегодня в разрухе вся Украина - последеее и последние выехали как минимум в Киев. Ибо только там возможно, хоть что-то порешать, и деньги есть - высосанные со всей Украины. А все молчат, и работают, словно рабы, ибо только они понимают, что в стране война, и им некуда бежать - Украина для них родина и вся их жизнь.

................................................ Вы научитесь отвечать на вопросы по пунктам:1. Происхождение капитала.2. Лютый чёрный криминал-приватизатор.3. Результаты деятельности.4. Выполнение инвест обязательств.5. Материальная ответственность за дела свои................................................Вам неоднократно объясняют, что источник "происхождения капитала" в каждой стране разный. У нас же так и осталось: Кто создаёт и ложит жизнь на плаху Государство - тот и дурак. Усё усе вумные уже давно порешали. Это критическое, сегодня в разрухе вся Украина - последеее и последние выехали как минимум в Киев. Ибо только там возможно, хоть что-то порешать, и деньги есть - высосанные со всей Украины. А все молчат, и работают, словно рабы, ибо только они понимают, что в стране война, и им некуда бежать - Украина для них родина и вся их жизнь................................................. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8333 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 23:03 Schmit написав:

Ще трохи "порохатої брехні". Ще трохи "порохатої брехні".

от бачиш, ти вже і сам розумієш, що то брехня

якщо тебе ізолювати від порохатої пропаганди то ти ще можеш стати нормальною людиною, на відміну від таких як пєсікот, там вже клініка.

А тепер по суті. Як бачим Елбіт саме зараз отримав дозволи на модернізацію, а чомусь не при Порошенку.

По даним МО ціна такої модернізації близько 40млн.долл, а це щось дуже забагато.

Поки мало інформації, почекаєм ще. от бачиш, ти вже і сам розумієш, що то брехняякщо тебе ізолювати від порохатої пропаганди то ти ще можеш стати нормальною людиною, на відміну від таких як пєсікот, там вже клініка.А тепер по суті. Як бачим Елбіт саме зараз отримав дозволи на модернізацію, а чомусь не при Порошенку.По даним МО ціна такої модернізації близько 40млн.долл, а це щось дуже забагато.Поки мало інформації, почекаєм ще. Увага, на форумі порохата цензура.

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Повідомлень: 675 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16 Re: Політичні дискусії

зруйнований елеватор і гори кукурудзи. зруйнований елеватор і гори кукурудзи. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 675 З нами з: 10.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6462646364646465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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