RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6462646364646465
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 22:57

  budivelnik написав:Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну)
Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільства
І тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до Шведських
А поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція.

Вы научитесь отвечать на вопросы по пунктам:
1. Происхождение капитала.
2. Лютый чёрный криминал-приватизатор.
3. Результаты деятельности.
4. Выполнение инвест обязательств.
5. Материальная ответственность за дела свои.
...............................................
Вам неоднократно объясняют, что источник "происхождения капитала" в каждой стране разный. У нас же так и осталось: Кто создаёт и ложит жизнь на плаху Государство - тот и дурак. Усё усе вумные уже давно порешали. Это критическое, сегодня в разрухе вся Украина - последеее и последние выехали как минимум в Киев. Ибо только там возможно, хоть что-то порешать, и деньги есть - высосанные со всей Украины. А все молчат, и работают, словно рабы, ибо только они понимают, что в стране война, и им некуда бежать - Украина для них родина и вся их жизнь.
................................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8333
З нами з: 20.09.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 871 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:03

  Schmit написав:
Ще трохи "порохатої брехні".

от бачиш, ти вже і сам розумієш, що то брехня :D
якщо тебе ізолювати від порохатої пропаганди то ти ще можеш стати нормальною людиною, на відміну від таких як пєсікот, там вже клініка.
А тепер по суті. Як бачим Елбіт саме зараз отримав дозволи на модернізацію, а чомусь не при Порошенку.
По даним МО ціна такої модернізації близько 40млн.долл, а це щось дуже забагато.
Поки мало інформації, почекаєм ще.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16

Re: Політичні дискусії

Зображення
зруйнований елеватор і гори кукурудзи.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 675
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6462646364646465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16808)
05.08.2020 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.