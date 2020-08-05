budivelnik написав:Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну)
Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільства
І тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до Шведських
А поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція.
Вы научитесь отвечать на вопросы по пунктам:
1. Происхождение капитала.
2. Лютый чёрный криминал-приватизатор.
3. Результаты деятельности.
4. Выполнение инвест обязательств.
5. Материальная ответственность за дела свои.
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Вам неоднократно объясняют, что источник "происхождения капитала" в каждой стране разный. У нас же так и осталось: Кто создаёт и ложит жизнь на плаху Государство - тот и дурак. Усё усе вумные уже давно порешали. Это критическое, сегодня в разрухе вся Украина - последеее и последние выехали как минимум в Киев. Ибо только там возможно, хоть что-то порешать, и деньги есть - высосанные со всей Украины. А все молчат, и работают, словно рабы, ибо только они понимают, что в стране война, и им некуда бежать - Украина для них родина и вся их жизнь.
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