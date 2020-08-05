зруйнований елеватор і гори кукурудзи.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 05 сер, 2020 23:16
Re: Політичні дискусії
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Чет 06 сер, 2020 01:21
И того список сократился:
Остались:
1. Смешко
2. Ярош
Гриценко, как единственный старый политик, реально оценил состояние страны, от лицедеев, на сегодня.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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