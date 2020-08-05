Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.
Из самой статьи
Судно, принадлежавшее российскому бизнесмену... В 2013 году это судно, направлявшееся из грузинского города Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы... моряки, большую часть которых составляли украинцы, больше года не могли вернуться домой.
И из комментов к ней:
Судно, правда, шло под флагом Молдавии из Грузии в Африку, а члены экипажа - украинцы. Да и груз уже 6 лет как охраняли ливанцы. Но лучшие умы уже всё за вас решили... И вы