Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.
Из самой статьи
Судно, принадлежавшее российскому бизнесмену... В 2013 году это судно, направлявшееся из грузинского города Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы... моряки, большую часть которых составляли украинцы, больше года не могли вернуться домой.
И из комментов к ней:
Судно, правда, шло под флагом Молдавии из Грузии в Африку, а члены экипажа - украинцы. Да и груз уже 6 лет как охраняли ливанцы. Но лучшие умы уже всё за вас решили... И вы
yanyura Як конфісковане майно в Бейруті могли охороняти українці? Тим паче, серед загиблих немає українців. От миколаєвцям треба напрягти булки, бо там аналогічний конфіскат (ще більше селітри) охороняють вже українці...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:если социализм, то, непременно, северокорейский, а не скандинавский. причём, социализм и там и там - это всё условно.
А Ви були в Швеції? Ви знаєте ,що там в будиночках,які стоять на березі фіордів , вікна розміром у всю стінку будиночка... і жодної занавіски чи штори. З відстані в кілометр можна спостерігати як шведи дивляться телевізор чи бавляться з дітьми... і знаєте - ніхто в ці вікна не заглядає. Чи розумієте Ви ,що жодна поліція чи страшне законодавство не зможе заборонити це робити,якщо члени суспільства будуть вважати що заглядати можна. Так от Там шведи у вікна не заглядають...бо в своєму розвитку шведське суспільство пройшло капіталізм від початку і до кінця і вважає право власності-священним( а одним з проявів власності -це право в себе дома робити все що заманеться не боячись що хтось буде заглядати і вчити тебе що правильно а що ні) Тому там не гуляють ідеї забрати в поганих(бо хто буде визначати хто поганий/ не правильний) і роздати хорошим(бо хто буде визначати хто хороший/ правильний) От і виходить Або старі пердуни які при соціало/комунізмі нічого не робили і лежали на посадах ,або молоді/прищаві, які не жили при соціалізмі і не знають що ціна на ковбасу по 2-20 була, але ковбаси не було... - тут закликають в черговий раз придумати якесь особливе правило яке позволить переступити через цілу епоху суспільного розвитку.... Тому Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну) Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільства І тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до Шведських А поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція.
от тільки не треба тут про швеції всіляки. ніби ви там один бували і чи бували взагалі. але я не про це, ви тут постійно про священне право приватної власності розпинаєтеся, і не ви один, але всі такі розумники скромно чомусь забувають про священне "право", а радше обов'язок, платити податки. хочете податки такі як в швеції? чи хочете податки українські, а про право шведське тут розказувати? і надодачу до всього, ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті. і говорити при цьому хоча б про якесь "право" не приходиться, тому що воно тут і рядом не стояло і не стоїть.
wild.tomcat На данном этапе имеем всеобщее ... - Не просто непонимание, раздражение, .... (Политика есть концентрированное отображение экономики) - "Страх", ибо у новой команды самокатчиков - экономики нет, как и Государства. - И гос службы в прямом понимании: Хороший обзор:
https://patrioty.org.ua/blogs/kravchuk- ... 39142.html "Тогда почему? Это результат целого ряда действий того же Зеленского, в результате у него не осталось выбора. Просто другие люди к нему уже не пойдут. Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случай, возможно, а потом все они были выкинуты, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет. Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане. Когда ты можешь честно работать, а потом тебя выкинут и назовут идиотом. Пример Нефьодова более чем показателен. Да и не только его. Чего, скажите на милость, уволили Маркарову? Или чем не пришелся ко двору Смолий. Или Фирсов. Это список очень длинный. В итоге, люди с репутацией просто не будут идти во власть, пока там работает команда Зеленского-Ермака. Потому что они понимают, что а) они все равно не смогут ничего сделать, и б) о них вытрут ноги и выбросят, когда надо будет найти крайнего,
А кто пойдет? Тот, у кого нет ценностей, и кто рассматривает должность как способ заработать. Выбор у Зеленского теперь только из таких людей. Потому что им может быть не важно, что их уволят через 2 месяца. Им не важно, что их репутацию сотрут в порошок. Ее же все равно нет. Им важно получить доступ к ресурсу. И чем дольше он будет, тем лучше. Потому что каждый день принесет им много много денег. И хаос во властной вертикали им только на руку. Они любят жить в такой среде.
И да, они будут снижать зарплату профессионалам. Потому что этим людям зарплата не интересна. Вообще. И чтобы избавляться от конкурентов или надоедливых иностранцев, или оставшихся профессионалов, они просто снизят зарплату. И уйдут те, кому и кушать хочется, и воровать совесть не позволяет. И они будут уходить. Под улюлюканье толпы. Которая будет становиться все беднее и беднее с каждым уходом дорогостоящего профессионала. А на их место придут люди из кадровой агенции Ермака. Которые готовы работать бесплатно. Просто дайте им право подписи и не мешайте.
Может ли Зеленский сделать что-то, что исправит ситуацию? Вряд ли. Потому что для этого надо поменять все. Убрать приживал и прилипал, вылезти из теплой ванны и признать свои ошибки. Гораздо проще оставаться вместе с друзьями и продолжать делать то, что делаешь.
А назначения да, будут все более и более ужасными.
Будущее мало, кто видит в Украине, особенно от "Зелёной партии"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.