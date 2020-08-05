"Тогда почему? Это результат целого ряда действий того же Зеленского, в результате у него не осталось выбора. Просто другие люди к нему уже не пойдут. Хаотичные действия первого года, когда во власти сначала оказалось достаточно много приличных людей, волею случай, возможно, а потом все они были выкинуты, привели к тому, что никто приличный уже просто не пойдет. Люди, ценящие свою репутацию, не будут участвовать в балагане. Когда ты можешь честно работать, а потом тебя выкинут и назовут идиотом. Пример Нефьодова более чем показателен. Да и не только его. Чего, скажите на милость, уволили Маркарову? Или чем не пришелся ко двору Смолий. Или Фирсов. Это список очень длинный. В итоге, люди с репутацией просто не будут идти во власть, пока там работает команда Зеленского-Ермака. Потому что они понимают, что а) они все равно не смогут ничего сделать, и б) о них вытрут ноги и выбросят, когда надо будет найти крайнего,А кто пойдет? Тот, у кого нет ценностей, и кто рассматривает должность как способ заработать. Выбор у Зеленского теперь только из таких людей. Потому что им может быть не важно, что их уволят через 2 месяца.И хаос во властной вертикали им только на руку. Они любят жить в такой среде.И да, они будут снижать зарплату профессионалам. Потому что этим людям зарплата не интересна. Вообще. И чтобы избавляться от конкурентов или надоедливых иностранцев, или оставшихся профессионалов, они просто снизят зарплату. И уйдут те, кому и кушать хочется, и воровать совесть не позволяет. И они будут уходить. Под улюлюканье толпы. Которая будет становиться все беднее и беднее с каждым уходом дорогостоящего профессионала. А на их место придут люди из кадровой агенции Ермака. Которые готовы работать бесплатно. Просто дайте им право подписи и не мешайте.Может ли Зеленский сделать что-то, что исправит ситуацию? Вряд ли. Потому что для этого надо поменять все. Убрать приживал и прилипал, вылезти из теплой ванны и признать свои ошибки. Гораздо проще оставаться вместе с друзьями и продолжать делать то, что делаешь.А назначения да, будут все более и более ужасными.