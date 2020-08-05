Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Высший совет обороны Ливана считает, что трагедия в Бейруте произошла из-за взрыва в порту 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры, которая используется как компонент взрывчатого вещества). Вещество было конфисковано в 2014 году с судна "Росус", направлявшегося в Африку, передает местный телеканал LBCI.
Из самой статьи
Судно, принадлежавшее российскому бизнесмену... В 2013 году это судно, направлявшееся из грузинского города Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы... моряки, большую часть которых составляли украинцы, больше года не могли вернуться домой.
И из комментов к ней:
Судно, правда, шло под флагом Молдавии из Грузии в Африку, а члены экипажа - украинцы. Да и груз уже 6 лет как охраняли ливанцы. Но лучшие умы уже всё за вас решили... И вы
yanyura Як конфісковане майно в Бейруті могли охороняти українці? Тим паче, серед загиблих немає українців. От миколаєвцям треба напрягти булки, бо там аналогічний конфіскат (ще більше селітри) охороняють вже українці...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:если социализм, то, непременно, северокорейский, а не скандинавский. причём, социализм и там и там - это всё условно.
А Ви були в Швеції? Ви знаєте ,що там в будиночках,які стоять на березі фіордів , вікна розміром у всю стінку будиночка... і жодної занавіски чи штори. З відстані в кілометр можна спостерігати як шведи дивляться телевізор чи бавляться з дітьми... і знаєте - ніхто в ці вікна не заглядає. Чи розумієте Ви ,що жодна поліція чи страшне законодавство не зможе заборонити це робити,якщо члени суспільства будуть вважати що заглядати можна. Так от Там шведи у вікна не заглядають...бо в своєму розвитку шведське суспільство пройшло капіталізм від початку і до кінця і вважає право власності-священним( а одним з проявів власності -це право в себе дома робити все що заманеться не боячись що хтось буде заглядати і вчити тебе що правильно а що ні) Тому там не гуляють ідеї забрати в поганих(бо хто буде визначати хто поганий/ не правильний) і роздати хорошим(бо хто буде визначати хто хороший/ правильний) От і виходить Або старі пердуни які при соціало/комунізмі нічого не робили і лежали на посадах ,або молоді/прищаві, які не жили при соціалізмі і не знають що ціна на ковбасу по 2-20 була, але ковбаси не було... - тут закликають в черговий раз придумати якесь особливе правило яке позволить переступити через цілу епоху суспільного розвитку.... Тому Спочатку треба щоб прийшли ефективні і замінили державних( у всіх країнах без винятку, як тільки починались кризи ,так відразу створювались умови для передачі з державної власності у приватну) Потім розміри/кількості виготовлених товарів /послуг повинні перевищити потреби суспільства І тільки після того , при умові що суспільство навчиться поважати тих хто створював( і перестане їх зневажати чіпляючи клички типу барига) - будуть створені умови подібні до Шведських А поки 70% хочуть розкуркулити 30% - швидше станеться війна ніж прийде Швеція.
от тільки не треба тут про швеції всіляки. ніби ви там один бували і чи бували взагалі. але я не про це, ви тут постійно про священне право приватної власності розпинаєтеся, і не ви один, але всі такі розумники скромно чомусь забувають про священне "право", а радше обов'язок, платити податки. хочете податки такі як в швеції? чи хочете податки українські, а про право шведське тут розказувати? і надодачу до всього, ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті. і говорити при цьому хоча б про якесь "право" не приходиться, тому що воно тут і рядом не стояло і не стоїть.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин будет участвовать в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе
ОП говорит, что Фокин планирует определится до конца недели Бубочка говорит, что "будет участвовать". Хоть бы тексты согласовывали или это Бубочка ляпает отсебятину
первый президент государства Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку он является «мощным», мудрым, образованным человеком, который имеет авторитет на всей территории страны
20% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения .... в рейтинге партий лидировала бы партия «Слуга народа», которую готовую поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» отдали бы голоса 17,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию «Европейская солидарность» - 15,7%, за ВО «Батькивщина» - 10,4%
68% считают, что дела идут в неправильном направлении, но выводов о том, чьи партии приложили руку к неверному направлению, так и не сделали. 26% - слугам и 17.6% - опзж
Президент назначил замглавы ОП бывшего замначальника Главного следственного управления МВД, который работал при Виталии Захарченко до 2014 года
Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы Офиса президента .... До недавних пор он был управляющим партнером адвокатского объединения Креденс, которое называют "юристами Портнова ... В ноябре 2016 года Татаров как адвокат представлял интересы депутата Вадима Новинского, когда против него было открыто уголовное дело о попытке захватить власть в УПЦ МП.
Ещё Татаров известен одиозными заявлениями во время Революции Достоинства
Защита Порошенко обжаловала арест, утверждая, что в деле нет обоснованного подозрения в совершении преступления, а также нет данных о намерении Порошенко продать или подарить эти картины. ... Суд установил, что следствие не получило разрешение судьи на обыск.
А как на этом форуме разгоняли тему о "контрабанде" картин
Партия "Слуга народа" начинает предвыборную кампанию под слоганом "Украина — это ты!"
Прикольный слоган
Сперва зелёная плесень идёт на выборы со слоганом "зробимо їх разом". А потом, когда плесень увидела что натворила, то слуги в кусты, мол, это не мы, это всё вы. Ведь "ми всі - президенти" и "Украины - это ты"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой