Додано: Чет 06 сер, 2020 17:28

Фокин планирует определиться со своим возможным участием в ТКГ до конца недели, заявили в Офисе президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.) Витольд Фокин будет участвовать в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе



первый президент государства Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку он является «мощным», мудрым, образованным человеком, который имеет авторитет на всей территории страны

20% украинцев считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения

....

в рейтинге партий лидировала бы партия «Слуга народа», которую готовую поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» отдали бы голоса 17,6% тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию «Европейская солидарность» - 15,7%, за ВО «Батькивщина» - 10,4%

Президент назначил замглавы ОП бывшего замначальника Главного следственного управления МВД, который работал при Виталии Захарченко до 2014 года



Президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы Офиса президента

....

До недавних пор он был управляющим партнером адвокатского объединения Креденс, которое называют "юристами Портнова

...

В ноябре 2016 года Татаров как адвокат представлял интересы депутата Вадима Новинского, когда против него было открыто уголовное дело о попытке захватить власть в УПЦ МП.

Защита Порошенко обжаловала арест, утверждая, что в деле нет обоснованного подозрения в совершении преступления, а также нет данных о намерении Порошенко продать или подарить эти картины.

...

Суд установил, что следствие не получило разрешение судьи на обыск.



Минобразования подало законопроект, который урезает полномочия Нацагентства по качеству высшего образования. Это нивелирует реформу образования (укр)

Партия "Слуга народа" начинает предвыборную кампанию под слоганом "Украина — это ты!"

Ітогі подвєдьом. 2020-08-06ОП говорит, что Фокин планирует определится до конца неделиБубочка говорит, что "будет участвовать".Хоть бы тексты согласовывали или это Бубочка ляпает отсебятинуКто пишет Бубочке такие де*** тексты ?68% считают, что дела идут в неправильном направлении, но выводов о том, чьи партии приложили руку к неверному направлению, так и не сделали.26% - слугам и 17.6% - опзжЕщё Татаров известен одиозными заявлениями во время Революции ДостоинстваЭто лютый зашквар ЗеленскогоА как на этом форуме разгоняли тему о "контрабанде" картинНас упорно тащат обратно в советское прошлое, только далеко не в самое лучшееПрикольный слоганСперва зелёная плесень идёт на выборы со слоганом "зробимо їх разом".А потом, когда плесень увидела что натворила, то слуги в кусты, мол, это не мы, это всё вы.Ведь "ми всі - президенти" и "Украины - это ты"