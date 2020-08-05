Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
Государство - всегда плохой собственник, бетоныч
Не совсем корректно в пример Белоруссия. В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5% в Белоруссии +1, это когда проти них РФ нефтяную войну ведёт, газ по 127 продаёт,... - но по навеванию СМИ https://charter97.org/ru/news/2020/8/5/388325/ - там всё "плохо". (У них плановая экономика) - Цель одна и средства известные убрать Лукашенко. Тогда там сразу придёт ППЦ, но большинство кричащих за сочную мзду этого физически не понимают. - А "собственник" - то эффективный! Хотя не оспариваю, со своими интересами. - Воровать по взрослому не позволяет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.