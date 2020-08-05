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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6463646464656466
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:30

  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Государство - всегда плохой собственник, бетоныч

Потому что, всегда найдутся такие как ты.
Кто захочет убытки повесить на государство, а прибыль вывести себе, как менеджеру.

"Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё".
"Тащи с работы каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость"

Это всё о тебе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:33

Кстати, где Елена Зеленская ?

Кстати, где Елена Зеленская ?

Мне это всё больше напоминает, что Бубочка - это Янукович.
Тот тоже жену убрал на задворки

И всё больше утверждаюсь в мысли, что Зеленский просто так власть не отдаст.
Ему всё нравится, кортежи, дачи.
Утопит многих в крови, но будет держать власть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:49

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Государство - всегда плохой собственник, бетоныч

Не совсем корректно в пример Белоруссия.
В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5%
в Белоруссии +1, это когда проти них РФ нефтяную войну ведёт, газ по 127 продаёт,...
- но по навеванию СМИ https://charter97.org/ru/news/2020/8/5/388325/ - там всё "плохо". (У них плановая экономика)
- Цель одна и средства известные убрать Лукашенко.
Тогда там сразу придёт ППЦ, но большинство кричащих за сочную мзду этого физически не понимают.
- А "собственник" - то эффективный!
Хотя не оспариваю, со своими интересами. - Воровать по взрослому не позволяет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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