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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6464646564666467>
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:30

  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Государство - всегда плохой собственник, бетоныч

Потому что, всегда найдутся такие как ты.
Кто захочет убытки повесить на государство, а прибыль вывести себе, как менеджеру.

"Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё".
"Тащи с работы каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость"

Это всё о тебе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:33

Кстати, где Елена Зеленская ?

Кстати, где Елена Зеленская ?

Мне это всё больше напоминает, что Бубочка - это Янукович.
Тот тоже жену убрал на задворки

И всё больше утверждаюсь в мысли, что Зеленский просто так власть не отдаст.
Ему всё нравится, кортежи, дачи.
Утопит многих в крови, но будет держать власть
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 19:49

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Государство - всегда плохой собственник, бетоныч

Не совсем корректно в пример Белоруссия.
В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5%
в Белоруссии +1, это когда проти них РФ нефтяную войну ведёт, газ по 127 продаёт,...
- но по навеванию СМИ https://charter97.org/ru/news/2020/8/5/388325/ - там всё "плохо". (У них плановая экономика)
- Цель одна и средства известные убрать Лукашенко.
Тогда там сразу придёт ППЦ, но большинство кричащих за сочную мзду этого физически не понимают.
- А "собственник" - то эффективный!
Хотя не оспариваю, со своими интересами. - Воровать по взрослому не позволяет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:01

  wild.tomcat написав:ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх
2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім
3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні
4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.

Висновок
Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:01

  Kudrjavuy написав:Не совсем корректно в пример Белоруссия.
В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5%

Белоруссия - это миф для совков. Что там всё хорошо.

Только почему-то, до 2019 белорусы приезжали скупаться в Украину
Приезжали за украинскими помидорами и перцами.
Покупали бытовую химию, потому что, у них тоже самое дороже раза в 2-3

И самое главное, никто не хочет переезжать в Белорусь :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:11

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.

Государство - всегда плохой собственник, бетоныч

Потому что, всегда найдутся такие как ты.
Кто захочет убытки повесить на государство, а прибыль вывести себе, как менеджеру.

"Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё".
"Тащи с работы каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость"

Это всё о тебе

параноик, ты за себя отвечай , а не другим приписывай самим собой выдуманное.
читай книгу "идиот" :D
черпай
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:16



  pesikot написав:
  Kudrjavuy написав:Не совсем корректно в пример Белоруссия.
В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5%

Белоруссия - это миф для совков. Что там всё хорошо.

- Я некоим образом не идеализирую Лукашенко, и ситуацию там, - но факт есть факт.
  pesikot написав:Только почему-то, до 2019 белорусы приезжали скупаться в Украину
Приезжали за украинскими помидорами и перцами.
Покупали бытовую химию, потому что, у них тоже самое дороже раза в 2-3

- Они могли себе позволить это?
- А я уже два года картошку белорусскую жру - в этом году правда своя ур**.
  pesikot написав:И самое главное, никто не хочет переезжать в Белорусь :)

:shock:
Ойли? С 14го туда переехало много даже моих знакомых.
- Я некоим образом не идеализирую Лукашенко, и ситуацию там, - но факт есть факт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:25

  Kudrjavuy написав:- Они могли себе позволить это?

А почему в прекрасной Белоруссии они не могли себе позволить ценник в 2-3 раза ?

Почему они тратили выходной день на проезд через границу ? на скупку ?
Такая поездка должна была покрыть все расходы и быть в плюсе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:27

  19yuriy91 написав:параноик, ты за себя отвечай , а не другим приписывай самим собой выдуманное.
читай книгу "идиот" :D
черпай

А что по сути ? Давай у тебя отнимем и поделим всё твоё
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:32

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:параноик, ты за себя отвечай , а не другим приписывай самим собой выдуманное.
читай книгу "идиот" :D
черпай

А что по сути ? Давай у тебя отнимем и поделим всё твоё


по сути, где я предлагал всё отнять и поделить?
давай, докажи, шо ты не пистабол
19yuriy91
 
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