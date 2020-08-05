Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:тут некоторые этого не понимают, воспринимая всё на уровне детских фильмов про окт.революцию и последовавшие события.
Государство - всегда плохой собственник, бетоныч
Не совсем корректно в пример Белоруссия. В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5% в Белоруссии +1, это когда проти них РФ нефтяную войну ведёт, газ по 127 продаёт,... - но по навеванию СМИ https://charter97.org/ru/news/2020/8/5/388325/ - там всё "плохо". (У них плановая экономика) - Цель одна и средства известные убрать Лукашенко. Тогда там сразу придёт ППЦ, но большинство кричащих за сочную мзду этого физически не понимают. - А "собственник" - то эффективный! Хотя не оспариваю, со своими интересами. - Воровать по взрослому не позволяет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
wild.tomcat написав:ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх 2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім 3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні 4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.
Висновок Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
Kudrjavuy написав:Не совсем корректно в пример Белоруссия. В этом году все страны упали даже в Шведов -8,5%
Белоруссия - это миф для совков. Что там всё хорошо.
- Я некоим образом не идеализирую Лукашенко, и ситуацию там, - но факт есть факт.
pesikot написав:Только почему-то, до 2019 белорусы приезжали скупаться в Украину Приезжали за украинскими помидорами и перцами. Покупали бытовую химию, потому что, у них тоже самое дороже раза в 2-3
- Они могли себе позволить это? - А я уже два года картошку белорусскую жру - в этом году правда своя ур**.
pesikot написав:И самое главное, никто не хочет переезжать в Белорусь
Ойли? С 14го туда переехало много даже моих знакомых. - Я некоим образом не идеализирую Лукашенко, и ситуацию там, - но факт есть факт.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.