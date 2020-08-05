Додано: Чет 06 сер, 2020 19:33

Кстати, где Елена Зеленская ?



Мне это всё больше напоминает, что Бубочка - это Янукович.

Тот тоже жену убрал на задворки



И всё больше утверждаюсь в мысли, что Зеленский просто так власть не отдаст.

Ему всё нравится, кортежи, дачи.

Утопит многих в крови, но будет держать власть

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой