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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6464646564666467 Додано: Чет 06 сер, 2020 20:44 19yuriy91 написав:

по сути, где я предлагал всё отнять и поделить?

давай, докажи, шо ты не пистабол по сути, где я предлагал всё отнять и поделить?давай, докажи, шо ты не пистабол

Бетоныч, когда лично тебя касается, то ты - против



До этого, ты говорил, что вы просто рассуждаете на форуме.



Но когда коснулось лично тебя, то всё стало "не просто" Бетоныч, когда лично тебя касается, то ты - противДо этого, ты говорил, что вы просто рассуждаете на форуме.Но когда коснулось лично тебя, то всё стало "не просто" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5009 З нами з: 31.08.09 Подякував: 336 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 20:48 pesikot написав: 19yuriy91 написав:

по сути, где я предлагал всё отнять и поделить?

давай, докажи, шо ты не пистабол по сути, где я предлагал всё отнять и поделить?давай, докажи, шо ты не пистабол

Бетоныч, когда лично тебя касается, то ты - против



До этого, ты говорил, что вы просто рассуждаете на форуме.



Но когда коснулось лично тебя, то всё стало "не просто" Бетоныч, когда лично тебя касается, то ты - противДо этого, ты говорил, что вы просто рассуждаете на форуме.Но когда коснулось лично тебя, то всё стало "не просто"

ты, я так понимаю, уже лизнул.

поэтому повторю для пароноидального глупца

где я предлагал всё отнять и поделить?

давай, докажи, шо ты не пистабол

ты, я так понимаю, уже лизнул.поэтому повторю для пароноидального глупца 19yuriy91 Повідомлень: 2947 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 20:51 pesikot написав: Kudrjavuy написав: - Они могли себе позволить это? - Они могли себе позволить это?

А почему в прекрасной Белоруссии они не могли себе позволить ценник в 2-3 раза ?



Почему они тратили выходной день на проезд через границу ? на скупку ?

Такая поездка должна была покрыть все расходы и быть в плюсе А почему в прекрасной Белоруссии они не могли себе позволить ценник в 2-3 раза ?Почему они тратили выходной день на проезд через границу ? на скупку ?Такая поездка должна была покрыть все расходы и быть в плюсе

Батенька, там совершенно другая климатическая зона.

И то, что растёт у нас - там такого нет.

И наоборот таких грибов и ягод, как там я никогда и нигде не пробовал и не собирал. Даже невозможное для "крысы" случилось и всё там - заблудился на болотах днём.

- Это больше, чем нормальное явление - приграничная торговля.

Тем, более мы с разным климатом.



Да, к чему столько о Белоруссии и нас: https://v-variant.com.ua/lug_obl/incide ... ordlo.html

- Рекомендую прочесть самостоятельно. В Донецке идёт вербовка бойцов в Белоруссию.

А в это время погремушка радует всех, что "сегодня не стреляли" Батенька, там совершенно другая климатическая зона.И то, что растёт у нас - там такого нет.И наоборот таких грибов и ягод, как там я никогда и нигде не пробовал и не собирал. Даже невозможное для "крысы" случилось и всё там - заблудился на болотах днём.- Это больше, чем нормальное явление - приграничная торговля.Тем, более мы с разным климатом.Да, к чему столько о Белоруссии и нас:- Рекомендую прочесть самостоятельно. В Донецке идёт вербовка бойцов в Белоруссию.А в это время погремушка радует всех, что "сегодня не стреляли" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8343 З нами з: 20.09.12 Подякував: 682 раз. Подякували: 874 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 21:12 Kudrjavuy написав: Батенька, там совершенно другая климатическая зона.

И то, что растёт у нас - там такого нет. Батенька, там совершенно другая климатическая зона.И то, что растёт у нас - там такого нет.

Какого **а там бытовая химия становится дороже в 2-3 раза ?



Может климатическая зона другая ? Какого **а там бытовая химия становится дороже в 2-3 раза ?Может климатическая зона другая ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5009 З нами з: 31.08.09 Подякував: 336 раз. Подякували: 1045 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6464646564666467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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