Бетоныч, когда лично тебя касается, то ты - против
До этого, ты говорил, что вы просто рассуждаете на форуме.
Но когда коснулось лично тебя, то всё стало "не просто"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:44
Бетоныч, когда лично тебя касается, то ты - против
До этого, ты говорил, что вы просто рассуждаете на форуме.
Но когда коснулось лично тебя, то всё стало "не просто"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:48
ты, я так понимаю, уже лизнул.
поэтому повторю для пароноидального глупца
где я предлагал всё отнять и поделить?
давай, докажи, шо ты не пистабол
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:51
Батенька, там совершенно другая климатическая зона.
И то, что растёт у нас - там такого нет.
И наоборот таких грибов и ягод, как там я никогда и нигде не пробовал и не собирал. Даже невозможное для "крысы" случилось и всё там - заблудился на болотах днём.
- Это больше, чем нормальное явление - приграничная торговля.
Тем, более мы с разным климатом.
Да, к чему столько о Белоруссии и нас:
- Рекомендую прочесть самостоятельно. В Донецке идёт вербовка бойцов в Белоруссию.
А в это время погремушка радует всех, что "сегодня не стреляли"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 06 сер, 2020 21:12
Какого **а там бытовая химия становится дороже в 2-3 раза ?
Может климатическая зона другая ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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