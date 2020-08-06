RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6464646564666467
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:05

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх
2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім
3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні
4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.

Висновок
Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...


що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?
wild.tomcat
 
Повідомлень: 905
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 23:24

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх
2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім
3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні
4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.

Висновок
Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?
А що таке понести відповідальність?
Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?
З точки зору люмпена - відібрати в нього вкрадене.
Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки - люмпену все одно..
Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення
А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23276
З нами з: 15.01.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6464646564666467
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2915)
07.08.2020 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.