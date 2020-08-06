budivelnik написав:1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх
2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім
3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні
4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.
Висновок
Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?