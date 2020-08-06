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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:05
budivelnik написав: wild.tomcat написав:
ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх
2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім
3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні
4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.
Висновок
Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?
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Додано: Чет 06 сер, 2020 23:24
wild.tomcat написав: budivelnik написав: wild.tomcat написав:
ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх
2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім
3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні
4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.
Висновок
Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?
А що таке понести відповідальність?
Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?
З точки зору люмпена - відібрати
в нього вкрадене.
Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки
- люмпену все одно..
Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення
А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:41
budivelnik написав:
А що таке понести відповідальність?
Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?
З точки зору люмпена - відібрати
в нього вкрадене.
Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки
- люмпену все одно..
Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення
А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі?
що означає "а що таке понести відповідальність? як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?" ви і правда не розумєте чи прикидуєтеся? так як і всі інші громадяни в будь-якій державі, згідно кк і рішення суду. і пох на те що він якийсь там підприємець. закони для всіх однакові. чи по ващому для них якісь інакші закони мають бути? і будь-яке рішення суду для вас - це "люмпени" відібрали? чи може дозволити робити кому завгодно що завгодно? а все що не подобається трактувати як "люмпени" відібрали.
цікавий ви взагалі персонаж. і вискновки робите "цікаві". ці висновки ще з того часу стали "цікавими" коли ви започаткували тему що "будівельник завжди правий". якась манія величі і неперевершена впевненість у власній правоті і непогрішності і що вам весь світ винен.
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wild.tomcat
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