Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
wild.tomcat написав:ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх 2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім 3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні 4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.
Висновок Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?
wild.tomcat написав:ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті.
1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх 2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім 3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні 4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.
Висновок Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...
що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте?
А що таке понести відповідальність? Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ? З точки зору люмпена - відібрати в нього вкрадене. Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки - люмпену все одно.. Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі?
budivelnik написав:А що таке понести відповідальність? Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ? З точки зору люмпена - відібрати в нього вкрадене. Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки - люмпену все одно.. Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі?
що означає "а що таке понести відповідальність? як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?" ви і правда не розумєте чи прикидуєтеся? так як і всі інші громадяни в будь-якій державі, згідно кк і рішення суду. і пох на те що він якийсь там підприємець. закони для всіх однакові. чи по ващому для них якісь інакші закони мають бути? і будь-яке рішення суду для вас - це "люмпени" відібрали? чи може дозволити робити кому завгодно що завгодно? а все що не подобається трактувати як "люмпени" відібрали.
цікавий ви взагалі персонаж. і вискновки робите "цікаві". ці висновки ще з того часу стали "цікавими" коли ви започаткували тему що "будівельник завжди правий". якась манія величі і неперевершена впевненість у власній правоті і непогрішності і що вам весь світ винен.
Зверніть як ваша власна параноя ставить з ніг на голову ваші ж висновки 1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен? 2 Я всюди розповсюджую думку ,що в першу чергу ,кожен з нас повинен дбати про себе. в другу про сімю , в третю про батьків, в четверту про Державу. 3 Я розумію що ви як спадковий люмпен в третьому поколінні вважаєте що все чого у вас не має( і не буде судячи по настроям) .але є в інших - це вкрадене. Спішу вас розстроїти Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства. І саме тому ,ніякий суд не в стані притягнути їх за це 4 СРСР тому й розвалився,що всі разом не могли заробити навіть на себе. Тому прийшла зміна суспільного устрою .під назвою капіталізм.де кожному(наголошу-кожному0 дали право подбати про себе. Хтось подбав-хтось ментально залишився у совку з ідеями рівноправья і справедливості.. Знову змушений вас розчарувати Рівноправья і справедливості у світі не існує взагалі... Жабка їсть комара, лелека жабку, яструб/лисиця-лелеку, людина-лисицю... І в кожного в цьому харчовому ланцюжку - своє бачення Комар вважає несправедливими дії жабки і справедливими дії лелеки Жабка вважає несправедливими дії лелеки і справедливими дії лисиці... І так далі...
Тому Перше -якщо прийняли позицію очікування поки для Вас хтось зробить - ви потенційний люмпен і прирікаєте на бідність своїх дітей Друге - якщо приймаєте позицію відібрати і справедливо поділити - ви також люмпен ,ваші діти будуть жити під час революцій.ваші внуки також будуть бідними Третє - якщо приймаєте позицію - на 90-95% своїх зусиль спрямовую на себе і сімю і тільки 5-10% на громадську діяльність - у вас і родини є шанс.
lapay написав:yanyura Як конфісковане майно в Бейруті могли охороняти українці? Тим паче, серед загиблих немає українців. От миколаєвцям треба напрягти булки, бо там аналогічний конфіскат (ще більше селітри) охороняють вже українці...
Где-то в статье или у меня написано, что селитру охраняли украинцы а не ливанцы? По Николаеву вас полностью поддерживаю, после Ливана николаевские начальство, местные активисты, да просто обычные граждане как минимум, должны начать акции мирного протеста по селитре.
pesikot написав:
yanyura написав:И из комментов к ней:
Судно, правда, шло под флагом Молдавии из Грузии в Африку, а члены экипажа - украинцы. Да и груз уже 6 лет как охраняли ливанцы. Но лучшие умы уже всё за вас решили... И вы
А чё сказать-то хотел ?
Что в экипаже были украинцы ? Так были. Но это наёмные моряки
Или тебе любое упоминание российского вызывает приступ ж*** ?
Зверніть як ваша власна параноя ставить з ніг на голову ваші ж висновки 1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен? 2 Я всюди розповсюджую думку ,що в першу чергу ,кожен з нас повинен дбати про себе. в другу про сімю , в третю про батьків, в четверту про Державу. 3 Я розумію що ви як спадковий люмпен в третьому поколінні вважаєте що все чого у вас не має( і не буде судячи по настроям) .але є в інших - це вкрадене. Спішу вас розстроїти Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства. І саме тому ,ніякий суд не в стані притягнути їх за це 4 СРСР тому й розвалився,що всі разом не могли заробити навіть на себе. Тому прийшла зміна суспільного устрою .під назвою капіталізм.де кожному(наголошу-кожному0 дали право подбати про себе. Хтось подбав-хтось ментально залишився у совку з ідеями рівноправья і справедливості.. Знову змушений вас розчарувати Рівноправья і справедливості у світі не існує взагалі... Жабка їсть комара, лелека жабку, яструб/лисиця-лелеку, людина-лисицю... І в кожного в цьому харчовому ланцюжку - своє бачення Комар вважає несправедливими дії жабки і справедливими дії лелеки Жабка вважає несправедливими дії лелеки і справедливими дії лисиці... І так далі...
Тому Перше -якщо прийняли позицію очікування поки для Вас хтось зробить - ви потенційний люмпен і прирікаєте на бідність своїх дітей Друге - якщо приймаєте позицію відібрати і справедливо поділити - ви також люмпен ,ваші діти будуть жити під час революцій.ваші внуки також будуть бідними Третє - якщо приймаєте позицію - на 90-95% своїх зусиль спрямовую на себе і сімю і тільки 5-10% на громадську діяльність - у вас і родини є шанс.
друже, от напуркуа ці домисли про люмпенів і про інше? хто ви такий щоб оцінювати хто люмпен а хто ні? хто ви такий щоб мені хамити? звідки такі манери розвішувати ярлики на людей? щоб писати що я люмпен в 3 поколінні треба хоч трохи мене знати. і свої висновки ви залиште при собі. я от напишу наприклад, що ви прапор-барига, в свій час набарижили майном армії, бушлатами чи гсм, тепер вважаєте себе ледь не центром всесвіту. як вам таке? подобається? якщо ви є робите якісь висновки, будьте готові що і інші їх будуть робити. так що не вам з вашим прапорним минулим оцінювати хто люмпен а хто ні. освіта знаєте не та, щоб висновки такі робити. школа прапорщиків не найкращий навчальний заклад. попрацювати треба тут над собою ще вам. це вам знаєте не в магазині барижити. тут розум потрібний. і скажу вам вашим же - де я пропонував відібрати та поділити? цитату наведете? чи знову за рибу гроші - у вас відповідльність по рішенню суду згідно чинного кк - це "відібрати і поділити"? як "Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства" - про це я вже про це писав, і люди памятають як це співідносилося з чинним на той момент законодавством. ви так же своє нажили що так переживаєте що у вас то хтось забере? а то ваші переживання наводять на думку що ви ще той господарник.
1 Люмпена видає кілька рис а - він ненавидить всіх багатих б - він кидається на всі популістичні пропозиції в - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій. 2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний. Навряд чи у вас краща освіта 3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.
Я свою думку чітко виклав? Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези. При цьому В данному випадку я використовував спосіб - опуститись на рівень співрозмовника. В мене в запасі- підтягнути співрозмовника до свого рівня.
Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте. Министру Владиславу Криклию и губернатору Одессы Максиму Куцыю привет.
Всё можете расходится, Администрация морских портов Украины сказала, что 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры лежит (https://t.me/ZE_kartel/1728) «с соблюдением всех технологических норм» и не сможет взорваться как в Бейруте. Жители Южного можете спасть "спокойно". Кто верит этим людям, которые почти год уже не могут с пляжа Дельфин в Одессе забрать маленькую рухлядь Delfi. Мы бы Вам не советовали верить. Помните у нас взрывались склады с боеприпасами, а там вроде по отчётностям всё хранилось с соблюдением всех норм безопасности, но по итогу оказалось, что это ложь.