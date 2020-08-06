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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6465646664676468> Додано: Чет 06 сер, 2020 22:05 budivelnik написав: wild.tomcat написав: ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті. ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті. 1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх

2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім

3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні

4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.



Висновок

Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати... 1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.ВисновокПоки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати...



що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте? що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте? wild.tomcat Повідомлень: 907 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 сер, 2020 23:24 wild.tomcat написав: budivelnik написав: wild.tomcat написав: ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті. ще багато людей є, які бачили і пам'ятають, яким чином ці всі статки були нажиті. 1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх

2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім

3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні

4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.



Висновок

Поки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати... 1 Поки основна ідея забрати і поділити..доти ніколи , ніхто не буде рватись створювати те що ви збираєтесь поділити в кількостях які будуть достатні для усіх2 Якщо ж кількостей достаніх для усіх буде мало - то будь який поділ буде не справедливим з точки того кому не дістанеться те що він вважає достатнім3 Так як багатства сьогоднішніх олігархів достатньо всього для 10% населення - то будь яке насильство просто зменшить середні статки в Україні4 Поки Коломойський не створив ПриватБанк( і не чесними в тому числі методами ухиляння від сплати податків0 -доти Держава не змогла відібрати Банк з середнім доходом в 50 млрд грн/рік.ВисновокПоки достатньо не створено - навіть близько не можна піднімати тему відібрати... що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте? що вам скрізь те "відібрати" мерещиться? по фрейду чи як? ви між "відібрати та поділити" та "понести відповідальність за свої дії" різницю розумієте? А що таке понести відповідальність?

Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?

З точки зору люмпена - відібрати в нього вкрадене.

Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки - люмпену все одно..

Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення

А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі? А що таке понести відповідальність?Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?З точки зору люмпена -в нього вкрадене.Як буде називатись- люмпену все одно..Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагаченняА навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23278 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:41 budivelnik написав: А що таке понести відповідальність?

Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?

З точки зору люмпена - відібрати в нього вкрадене.

Як буде називатись відібрати - розпилити завод чи збільшити податки - люмпену все одно..

Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагачення

А навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі? А що таке понести відповідальність?Як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?З точки зору люмпена -в нього вкрадене.Як буде називатись- люмпену все одно..Але підприємцю який побачить збільшення податків це= відібрати можливість подальшого збагаченняА навіщо тоді працювати, якщо він так само як і люмпен буде жити на воді/хлібі?



що означає "а що таке понести відповідальність? як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?" ви і правда не розумєте чи прикидуєтеся? так як і всі інші громадяни в будь-якій державі, згідно кк і рішення суду. і пох на те що він якийсь там підприємець. закони для всіх однакові. чи по ващому для них якісь інакші закони мають бути? і будь-яке рішення суду для вас - це "люмпени" відібрали? чи може дозволити робити кому завгодно що завгодно? а все що не подобається трактувати як "люмпени" відібрали.



цікавий ви взагалі персонаж. і вискновки робите "цікаві". ці висновки ще з того часу стали "цікавими" коли ви започаткували тему що "будівельник завжди правий". якась манія величі і неперевершена впевненість у власній правоті і непогрішності і що вам весь світ винен. що означає "а що таке понести відповідальність? як має понести відповідальність Ахметов-Коломойський-Фірташ-Пінчук-Ярославський-Порошенко і ще пару тисяч мультимілліонерів ?" ви і правда не розумєте чи прикидуєтеся? так як і всі інші громадяни в будь-якій державі, згідно кк і рішення суду. і пох на те що він якийсь там підприємець. закони для всіх однакові. чи по ващому для них якісь інакші закони мають бути? і будь-яке рішення суду для вас - це "люмпени" відібрали? чи може дозволити робити кому завгодно що завгодно? а все що не подобається трактувати як "люмпени" відібрали.цікавий ви взагалі персонаж. і вискновки робите "цікаві". ці висновки ще з того часу стали "цікавими" коли ви започаткували тему що "будівельник завжди правий". якась манія величі і неперевершена впевненість у власній правоті і непогрішності і що вам весь світ винен. wild.tomcat Повідомлень: 907 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:31 Re: Політичні дискусії wild.tomcat написав: що вам весь світ винен. що вам весь світ винен. Зверніть як ваша власна параноя ставить з ніг на голову ваші ж висновки

1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?

2 Я всюди розповсюджую думку ,що в першу чергу ,кожен з нас повинен дбати про себе.

в другу про сімю ,

в третю про батьків,

в четверту про Державу.

3 Я розумію що ви як спадковий люмпен в третьому поколінні вважаєте що все чого у вас не має( і не буде судячи по настроям) .але є в інших - це вкрадене.

Спішу вас розстроїти

Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства.

І саме тому ,ніякий суд не в стані притягнути їх за це

4 СРСР тому й розвалився,що всі разом не могли заробити навіть на себе.

Тому прийшла зміна суспільного устрою .під назвою капіталізм.де кожному(наголошу-кожному0 дали право подбати про себе.

Хтось подбав-хтось ментально залишився у совку з ідеями рівноправья і справедливості..

Знову змушений вас розчарувати

Рівноправья і справедливості у світі не існує взагалі...

Жабка їсть комара, лелека жабку, яструб/лисиця-лелеку, людина-лисицю...

І в кожного в цьому харчовому ланцюжку - своє бачення

Комар вважає несправедливими дії жабки і справедливими дії лелеки

Жабка вважає несправедливими дії лелеки і справедливими дії лисиці...

І так далі...



Тому

Перше -якщо прийняли позицію очікування поки для Вас хтось зробить - ви потенційний люмпен і прирікаєте на бідність своїх дітей

Друге - якщо приймаєте позицію відібрати і справедливо поділити - ви також люмпен ,ваші діти будуть жити під час революцій.ваші внуки також будуть бідними

Третє - якщо приймаєте позицію - на 90-95% своїх зусиль спрямовую на себе і сімю і тільки 5-10% на громадську діяльність - у вас і родини є шанс. Зверніть як ваша власна параноя ставить з ніг на голову ваші ж висновки1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?2 Я всюди розповсюджую думку ,що в першу чергу ,кожен з нас повинен дбати про себе.в другу про сімю ,в третю про батьків,в четверту про Державу.3 Я розумію що ви як спадковий люмпен в третьому поколінні вважаєте що все чого у вас не має( і не буде судячи по настроям) .але є в інших - це вкрадене.Спішу вас розстроїтиЛевова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства.І саме тому ,ніякий суд не в стані притягнути їх за це4 СРСР тому й розвалився,що всі разом не могли заробити навіть на себе.Тому прийшла зміна суспільного устрою .під назвою капіталізм.де кожному(наголошу-кожному0 дали право подбати про себе.Хтось подбав-хтось ментально залишився у совку з ідеями рівноправья і справедливості..Знову змушений вас розчаруватиРівноправья і справедливості у світі не існує взагалі...Жабка їсть комара, лелека жабку, яструб/лисиця-лелеку, людина-лисицю...І в кожного в цьому харчовому ланцюжку - своє баченняКомар вважає несправедливими дії жабки і справедливими дії лелекиЖабка вважає несправедливими дії лелеки і справедливими дії лисиці...І так далі...ТомуПерше -якщо прийняли позицію очікування поки для Вас хтось зробить - ви потенційний люмпен і прирікаєте на бідність своїх дітейДруге - якщо приймаєте позицію відібрати і справедливо поділити - ви також люмпен ,ваші діти будуть жити під час революцій.ваші внуки також будуть біднимиТретє - якщо приймаєте позицію - на 90-95% своїх зусиль спрямовую на себе і сімю і тільки 5-10% на громадську діяльність - у вас і родини є шанс. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23278 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:40 lapay написав: yanyura

Як конфісковане майно в Бейруті могли охороняти українці? Тим паче, серед загиблих немає українців. От миколаєвцям треба напрягти булки, бо там аналогічний конфіскат (ще більше селітри) охороняють вже українці... Тим паче, серед загиблих немає українців. От миколаєвцям треба напрягти булки, бо там аналогічний конфіскат (ще більше селітри) охороняють вже українці...

Где-то в статье или у меня написано, что селитру охраняли украинцы а не ливанцы?

По Николаеву вас полностью поддерживаю, после Ливана николаевские начальство, местные активисты, да просто обычные граждане как минимум, должны начать акции мирного протеста по селитре.



pesikot написав: yanyura написав: И из комментов к ней:

Судно, правда, шло под флагом Молдавии из Грузии в Африку, а члены экипажа - украинцы. Да и груз уже 6 лет как охраняли ливанцы. Но лучшие умы уже всё за вас решили... И вы И из комментов к ней:

А чё сказать-то хотел ?



Что в экипаже были украинцы ? Так были. Но это наёмные моряки



Или тебе любое упоминание российского вызывает приступ ж*** ? А чё сказать-то хотел ?Что в экипаже были украинцы ? Так были. Но это наёмные морякиИли тебе любое упоминание российского вызывает приступ ж*** ?

Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять. Где-то в статье или у меня написано, что селитру охраняли украинцы а не ливанцы?По Николаеву вас полностью поддерживаю, после Ливана николаевские начальство, местные активисты, да просто обычные граждане как минимум, должны начать акциипротеста по селитре.Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять. yanyura Повідомлень: 5527 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:51 budivelnik написав: wild.tomcat написав: що вам весь світ винен. що вам весь світ винен. Зверніть як ваша власна параноя ставить з ніг на голову ваші ж висновки

1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?

2 Я всюди розповсюджую думку ,що в першу чергу ,кожен з нас повинен дбати про себе.

в другу про сімю ,

в третю про батьків,

в четверту про Державу.

3 Я розумію що ви як спадковий люмпен в третьому поколінні вважаєте що все чого у вас не має( і не буде судячи по настроям) .але є в інших - це вкрадене.

Спішу вас розстроїти

Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства.

І саме тому ,ніякий суд не в стані притягнути їх за це

4 СРСР тому й розвалився,що всі разом не могли заробити навіть на себе.

Тому прийшла зміна суспільного устрою .під назвою капіталізм.де кожному(наголошу-кожному0 дали право подбати про себе.

Хтось подбав-хтось ментально залишився у совку з ідеями рівноправья і справедливості..

Знову змушений вас розчарувати

Рівноправья і справедливості у світі не існує взагалі...

Жабка їсть комара, лелека жабку, яструб/лисиця-лелеку, людина-лисицю...

І в кожного в цьому харчовому ланцюжку - своє бачення

Комар вважає несправедливими дії жабки і справедливими дії лелеки

Жабка вважає несправедливими дії лелеки і справедливими дії лисиці...

І так далі...



Тому

Перше -якщо прийняли позицію очікування поки для Вас хтось зробить - ви потенційний люмпен і прирікаєте на бідність своїх дітей

Друге - якщо приймаєте позицію відібрати і справедливо поділити - ви також люмпен ,ваші діти будуть жити під час революцій.ваші внуки також будуть бідними

Третє - якщо приймаєте позицію - на 90-95% своїх зусиль спрямовую на себе і сімю і тільки 5-10% на громадську діяльність - у вас і родини є шанс. Зверніть як ваша власна параноя ставить з ніг на голову ваші ж висновки1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?2 Я всюди розповсюджую думку ,що в першу чергу ,кожен з нас повинен дбати про себе.в другу про сімю ,в третю про батьків,в четверту про Державу.3 Я розумію що ви як спадковий люмпен в третьому поколінні вважаєте що все чого у вас не має( і не буде судячи по настроям) .але є в інших - це вкрадене.Спішу вас розстроїтиЛевова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства.І саме тому ,ніякий суд не в стані притягнути їх за це4 СРСР тому й розвалився,що всі разом не могли заробити навіть на себе.Тому прийшла зміна суспільного устрою .під назвою капіталізм.де кожному(наголошу-кожному0 дали право подбати про себе.Хтось подбав-хтось ментально залишився у совку з ідеями рівноправья і справедливості..Знову змушений вас розчаруватиРівноправья і справедливості у світі не існує взагалі...Жабка їсть комара, лелека жабку, яструб/лисиця-лелеку, людина-лисицю...І в кожного в цьому харчовому ланцюжку - своє баченняКомар вважає несправедливими дії жабки і справедливими дії лелекиЖабка вважає несправедливими дії лелеки і справедливими дії лисиці...І так далі...ТомуПерше -якщо прийняли позицію очікування поки для Вас хтось зробить - ви потенційний люмпен і прирікаєте на бідність своїх дітейДруге - якщо приймаєте позицію відібрати і справедливо поділити - ви також люмпен ,ваші діти будуть жити під час революцій.ваші внуки також будуть біднимиТретє - якщо приймаєте позицію - на 90-95% своїх зусиль спрямовую на себе і сімю і тільки 5-10% на громадську діяльність - у вас і родини є шанс.



друже, от напуркуа ці домисли про люмпенів і про інше? хто ви такий щоб оцінювати хто люмпен а хто ні? хто ви такий щоб мені хамити? звідки такі манери розвішувати ярлики на людей? щоб писати що я люмпен в 3 поколінні треба хоч трохи мене знати. і свої висновки ви залиште при собі. я от напишу наприклад, що ви прапор-барига, в свій час набарижили майном армії, бушлатами чи гсм, тепер вважаєте себе ледь не центром всесвіту. як вам таке? подобається? якщо ви є робите якісь висновки, будьте готові що і інші їх будуть робити. так що не вам з вашим прапорним минулим оцінювати хто люмпен а хто ні. освіта знаєте не та, щоб висновки такі робити. школа прапорщиків не найкращий навчальний заклад. попрацювати треба тут над собою ще вам. це вам знаєте не в магазині барижити. тут розум потрібний.

і скажу вам вашим же - де я пропонував відібрати та поділити? цитату наведете? чи знову за рибу гроші - у вас відповідльність по рішенню суду згідно чинного кк - це "відібрати і поділити"? як "Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства" - про це я вже про це писав, і люди памятають як це співідносилося з чинним на той момент законодавством. ви так же своє нажили що так переживаєте що у вас то хтось забере? а то ваші переживання наводять на думку що ви ще той господарник. друже, от напуркуа ці домисли про люмпенів і про інше? хто ви такий щоб оцінювати хто люмпен а хто ні? хто ви такий щоб мені хамити? звідки такі манери розвішувати ярлики на людей? щоб писати що я люмпен в 3 поколінні треба хоч трохи мене знати. і свої висновки ви залиште при собі. я от напишу наприклад, що ви прапор-барига, в свій час набарижили майном армії, бушлатами чи гсм, тепер вважаєте себе ледь не центром всесвіту. як вам таке? подобається? якщо ви є робите якісь висновки, будьте готові що і інші їх будуть робити. так що не вам з вашим прапорним минулим оцінювати хто люмпен а хто ні. освіта знаєте не та, щоб висновки такі робити. школа прапорщиків не найкращий навчальний заклад.попрацювати треба тут над собою ще вам. це вам знаєте не в магазині барижити. тут розум потрібний.і скажу вам вашим же - де я пропонував відібрати та поділити? цитату наведете? чи знову за рибу гроші - у вас відповідльність по рішенню суду згідно чинного кк - це "відібрати і поділити"? як "Левова частка сьогоднішніх статків олігархів створені внаслідок чинного на той час законодавства" - про це я вже про це писав, і люди памятають як це співідносилося з чинним на той момент законодавством. ви так же своє нажили що так переживаєте що у вас то хтось забере? а то ваші переживання наводять на думку що ви ще той господарник. wild.tomcat Повідомлень: 907 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:04 1 Люмпена видає кілька рис

а - він ненавидить всіх багатих

б - він кидається на всі популістичні пропозиції

в - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій.

2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний.

Навряд чи у вас краща освіта

3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.



Я свою думку чітко виклав?

Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези.

При цьому

В данному випадку я використовував спосіб - опуститись на рівень співрозмовника.

В мене в запасі- підтягнути співрозмовника до свого рівня.



Який вибираєте? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23278 З нами з: 15.01.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:29

Министру Владиславу Криклию и губернатору Одессы Максиму Куцыю привет.



ВИДЕО:

https://t.me/ZE_kartel/1728 Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.Министру Владиславу Криклию и губернатору Одессы Максиму Куцыю привет.ВИДЕО: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12151 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7053 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:31 https://t.me/ZE_kartel/1728 ) «с соблюдением всех технологических норм» и не сможет взорваться как в Бейруте. Жители Южного можете спасть "спокойно".

Кто верит этим людям, которые почти год уже не могут с пляжа Дельфин в Одессе забрать маленькую рухлядь Delfi.

Мы бы Вам не советовали верить. Помните у нас взрывались склады с боеприпасами, а там вроде по отчётностям всё хранилось с соблюдением всех норм безопасности, но по итогу оказалось, что это ложь.



https://t.me/legitimniy/4806 Всё можете расходится, Администрация морских портов Украины сказала, что 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры лежит () «с соблюдением всех технологических норм» и не сможет взорваться как в Бейруте. Жители Южного можете спасть "спокойно".Кто верит этим людям, которые почти год уже не могут с пляжа Дельфин в Одессе забрать маленькую рухлядь Delfi.Мы бы Вам не советовали верить. Помните у нас взрывались склады с боеприпасами, а там вроде по отчётностям всё хранилось с соблюдением всех норм безопасности, но по итогу оказалось, что это ложь. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12151 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7053 раз. Подякували: 3215 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:37 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте. Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.

Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось Faceless

Модератор Повідомлень: 27720 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1171 раз. Подякували: 6628 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6465646664676468> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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