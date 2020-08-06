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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:50
Faceless написав: Вкладчик1234 написав:
Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
Петард недостаточно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:56
Starikan написав: Faceless написав: Вкладчик1234 написав:
Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
Петард недостаточно?
К примеру Вики:
Нітрат амонію — слабка вибухова речовина. Детонує від капсуля-детонатора лише при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому діаметрі — від проміжного детонатора. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). Перевагами є дешевизна, простота отримання, значна сировинна база, повний перехід у газоподібний стан під час вибуху.
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