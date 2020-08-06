Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:44

budivelnik написав: 1 Люмпена видає кілька рис

а - він ненавидить всіх багатих

б - він кидається на всі популістичні пропозиції

в - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій.

2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний.

Навряд чи у вас краща освіта

3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.



Я свою думку чітко виклав?

Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези.

При цьому

В данному випадку я використовував спосіб - опуститись на рівень співрозмовника.

В мене в запасі- підтягнути співрозмовника до свого рівня.



Який вибираєте? 1 Люмпена видає кілька риса - він ненавидить всіх багатихб - він кидається на всі популістичні пропозиціїв - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій.2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний.Навряд чи у вас краща освіта3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.Я свою думку чітко виклав?Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези.При цьомуВ данному випадку я використовував спосіб -В мене в запасі-Який вибираєте?

звісно, чітко. думка у вас одна, нє такі дві. перша - що єдино вірне думка ваша. друга - що всі, хто думає інакше - люмпени. вас тут вже неодоразово на цьому ловили. і на пересмикуванні фактів. те, що ви закінчили політех, прапора з вас не видавило. ви ним залишилися, ним і покините цей світ. ви так постійно згадуєте люмпенів і вішаєте на всіх цей ярлик, що згідно теорії фрейда, ви сам латентний люмпен, люмпен, який вийшов з того середовища і трішечки, зовсім трішечки, піднявся вище них. але люмпен не вийшов з вас. всі такі люмпени потім не люблять люмпенів, з яких родом.нагадаю, з чого почалося - ви згадали швецію і святе право приватної власності і право захисту її. так святе, ніхто не заперечує. але право шведське воно таке право, більш обємніше, і там багато ще чого є. в т.ч. і кримінальне право, і податковий кодекс (ставки їхніх податків самі пошукаєте чи допомогти?). і чи ненайбільшим злочином проти держави у розвинутого капіталізму є небажання платити податки. і відвідальність за незаконне збагачення, шахрайство, схематоз і т.д. і т.п. і швеція в нас буде тоді, коли ви в т.ч. будете платити щведські податки, а не розділити магазин на декілька фопів і торгувати без касового апарату. зручно ж на єдиному податку і хто ж насправді виявить, вкладаєтеся ви в той ліміт чи ні?так ще треба вияснити хто тут ще люмпен, а не корчити з себе месію, яка рятує неньку. ви ніхто, ви сам той люмпен-барига, ярлик якого так любите навішувати на кожного, хто з вами не згідний. з цим дозвольте відкланятися, бо спілкуватися з вам далі - це означає спуститися на ваш рівень люмпена-бариги, на що бажання зовсім немаю, щоб не деградувати до вашого рівня. рівня типового прапора зі складу бушлатів, який любить всіх повчати про все і вся, не маючи на це жодних підстав.