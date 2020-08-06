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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6465646664676468
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:50

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

Петард недостаточно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:56

  Starikan написав:
  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

Петард недостаточно?

К примеру Вики:
Нітрат амонію — слабка вибухова речовина. Детонує від капсуля-детонатора лише при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому діаметрі — від проміжного детонатора. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). Перевагами є дешевизна, простота отримання, значна сировинна база, повний перехід у газоподібний стан під час вибуху.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:44

  budivelnik написав:1 Люмпена видає кілька рис
а - він ненавидить всіх багатих
б - він кидається на всі популістичні пропозиції
в - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій.
2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний.
Навряд чи у вас краща освіта
3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.

Я свою думку чітко виклав?
Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези.
При цьому
В данному випадку я використовував спосіб - опуститись на рівень співрозмовника.
В мене в запасі- підтягнути співрозмовника до свого рівня.

Який вибираєте?


звісно, чітко. думка у вас одна, нє такі дві. перша - що єдино вірне думка ваша. друга - що всі, хто думає інакше - люмпени. вас тут вже неодоразово на цьому ловили. і на пересмикуванні фактів. те, що ви закінчили політех, прапора з вас не видавило. ви ним залишилися, ним і покините цей світ. ви так постійно згадуєте люмпенів і вішаєте на всіх цей ярлик, що згідно теорії фрейда, ви сам латентний люмпен, люмпен, який вийшов з того середовища і трішечки, зовсім трішечки, піднявся вище них. але люмпен не вийшов з вас. всі такі люмпени потім не люблять люмпенів, з яких родом.
нагадаю, з чого почалося - ви згадали швецію і святе право приватної власності і право захисту її. так святе, ніхто не заперечує. але право шведське воно таке право, більш обємніше, і там багато ще чого є. в т.ч. і кримінальне право, і податковий кодекс (ставки їхніх податків самі пошукаєте чи допомогти?). і чи ненайбільшим злочином проти держави у розвинутого капіталізму є небажання платити податки. і відвідальність за незаконне збагачення, шахрайство, схематоз і т.д. і т.п. і швеція в нас буде тоді, коли ви в т.ч. будете платити щведські податки, а не розділити магазин на декілька фопів і торгувати без касового апарату. зручно ж на єдиному податку і хто ж насправді виявить, вкладаєтеся ви в той ліміт чи ні? :wink: так ще треба вияснити хто тут ще люмпен, а не корчити з себе месію, яка рятує неньку. ви ніхто, ви сам той люмпен-барига, ярлик якого так любите навішувати на кожного, хто з вами не згідний. з цим дозвольте відкланятися, бо спілкуватися з вам далі - це означає спуститися на ваш рівень люмпена-бариги, на що бажання зовсім немаю, щоб не деградувати до вашого рівня. рівня типового прапора зі складу бушлатів, який любить всіх повчати про все і вся, не маючи на це жодних підстав.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:02

  Faceless написав:
  Starikan написав:
  Faceless написав: Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

Петард недостаточно?

К примеру Вики:
Нітрат амонію — слабка вибухова речовина. Детонує від капсуля-детонатора лише при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому діаметрі — від проміжного детонатора. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). Перевагами є дешевизна, простота отримання, значна сировинна база, повний перехід у газоподібний стан під час вибуху.

Аммиачная селитра - это белая кристаллическая соль, которую можно довольно дешево производить из аммиака и азотной кислоты. Она легко растворяется в воде, выделяет при реакции много тепла и часто используется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве.

Сама по себе аммиачная селитра не представляет опасности, но это кристаллическое вещество довольно чувствительно к теплу: уже при 32,2 градусах Цельсия оно изменяет свои полиморфные фазы. Иными словами, меняется расположение атомов и, следовательно, свойства материала.

Если упаковки нитрата аммония хранятся в больших количествах в непосредственной близости друг от друга, это приводит к их нагреванию, а при большом накоплении может вызвать самовозгорание без какого-либо внешнего воздействия.

Уже при 170 градусах Цельсия начинается процесс распада и выделяется закись азота. При сильном воспламенении аммиачная селитра распадается на воду, азот и кислород, чем объясняется ее разрушительная взрывная сила. Но не исключено, что взрыву хранилища аммиачной селитры в порту Бейрута предшествовал пожар в прилегающей зоне, где хранились либо фейерверки, либо боеприпасы.

https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B7%D1%8 ... a-54462857

Аммиачная селитра легко воспламеняется при разложении. При накоплении большого количества аммиачной селитры, пожар может возникнуть без внешнего воздействия. В таком случае нитрат аммония выделяет кислород, что усугубляет ситуацию.

https://ru.euronews.com/2020/08/05/what ... um-nitrate
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:54

Ітогі подвєдьом. 2020-08-07

Ітогі подвєдьом. 2020-08-07

1) ПриватБанк | Власти США обвинили Коломойского в отмывании миллиардов долларов
Минюст США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства

2) Кравчук назвал возможную альтернативу для Киева на случай провала переговоров по Донбассу
В случае, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик, украинская сторона может инициировать подписание нового Будапештского меморандума

WTF ???

Зеленский очертил пути достижения мира на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путями достижения мира на Донбассе являются переговоры в рамках «нормандского» и «минского» форматов и постоянное и настойчивое укрепление Вооруженных сил Украины

Запрет на ведение развед.деятельности - это так называется "постоянное и настойчивое укрепление Вооруженных сил Украины", шо ли ?

3) Генпрокуроры Украины и Беларуси обсудили будущее задержанных под Минском "вагнеровцев"
Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси

Лукашенко назвал условие выдачи Украине задержанных "вагнеровцев"
По его словам, боевиков выдадут, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе

Что-то я сомневаюсь, что кого-то выдаст Белорусь

4) Ермак анонсировал обмен пленными в формате 100 на 100 - Reuters
А если даже и выдаст Белорусь вагнеровцев, то будут немаленькие шансы, что их обменяют

5) "Центрэнерго" заявляет о шантаже со стороны энергохолдинга Ахметова
Говорят, частная компания вовремя не выполняет условий договора, взамен ответственность хочет переложить на государственное предприятие. В ДТЭКе эти обвинения отрицают

Ахметов серьёзно вцепился в ЦентрЭнерго

6) Новым замглавы НБУ стал экс-топ-менеджер ПриватБанка
"Совет НБУ назначил Шабана Алексея Владимировича заместителем главы НБУ. Успехов в работе", - коротко проинформировал Данилишин.

В НБУ Шабан будет курировать сферу платежных систем и денежного оборота. Ранее эту позицию занимал Сергей Холод, уволенный из нацбанка 3 августа.

7) Зеленский объяснил, почему заместителем Ермака стал экс-чиновник МВД времен Януковича
По словам президента, Татарова несправедливо считать представителем "старой" власти, "главное - чтобы человек был честный"

Не объяснение, а якійсь потік підсвідомості.
Сам назначил, а теперь включает дурачка
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:16

  yanyura написав:Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.

Ну так объясни, я послушаю
Или ляпнул, а потом включил заднюю ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:53

Дополнено. 2020-08-07

Дополнено. 2020-08-07

1) Офис генпрокурора открыл дела против 100 иностранных наемников на Донбассе
Но ни одного наёмника из РФ.

2) Перемирие на Донбассе. Хомчак призвал различать одиночные выстрелы и обстрелы
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает, что "одиночные выстрелы", которые фиксируются на линии соприкосновения со стороны боевиков, нельзя называть обстрелами

Тогда почему ВСУ также не может отвечать одиночными выстрелами ? Нагнали в ВСУ толпу проверяющих, чтобы ни одного выстрела.

И ещё, выстрел снайпер - также одиночный выстрел. Но на 99% - это будет смертельный одиночный выстрел

3) Поставки воды в Крым возможны только при гуманитарной катастрофе - Шмыгаль
Поставки воды в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы

Вот и о поставках воды в Крым заговорили.

Примерная схема - РФ объявляет гуманитарную катастрофу в Крыму. Просить воду РФ не будет.
Украина, в лице Бубочки или Шмыгаля, делает "жест доброй воли" в виде поставки воды

4) Эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией: один тупик и два выхода
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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