Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
Петард недостаточно?
К примеру Вики:
Нітрат амонію — слабка вибухова речовина. Детонує від капсуля-детонатора лише при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому діаметрі — від проміжного детонатора. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). Перевагами є дешевизна, простота отримання, значна сировинна база, повний перехід у газоподібний стан під час вибуху.
budivelnik написав:1 Люмпена видає кілька рис а - він ненавидить всіх багатих б - він кидається на всі популістичні пропозиції в - в нього відсутні конкретні варіанти пропозицій. 2 В мене крім школи прапорщиків-ще й Львівський політехнічний. Навряд чи у вас краща освіта 3 Вважати що власник магазину чи будівельного бізнесу9тобто людина з доходом в пару тисяч доларів0-це той хто винуватий в корупції - може тільки люмпен в третьому поколінні.
Я свою думку чітко виклав? Тепер спробуйте опротестувати своєю високою освітою - мої примітивні тези. При цьому В данному випадку я використовував спосіб - опуститись на рівень співрозмовника. В мене в запасі- підтягнути співрозмовника до свого рівня.
Який вибираєте?
звісно, чітко. думка у вас одна, нє такі дві. перша - що єдино вірне думка ваша. друга - що всі, хто думає інакше - люмпени. вас тут вже неодоразово на цьому ловили. і на пересмикуванні фактів. те, що ви закінчили політех, прапора з вас не видавило. ви ним залишилися, ним і покините цей світ. ви так постійно згадуєте люмпенів і вішаєте на всіх цей ярлик, що згідно теорії фрейда, ви сам латентний люмпен, люмпен, який вийшов з того середовища і трішечки, зовсім трішечки, піднявся вище них. але люмпен не вийшов з вас. всі такі люмпени потім не люблять люмпенів, з яких родом. нагадаю, з чого почалося - ви згадали швецію і святе право приватної власності і право захисту її. так святе, ніхто не заперечує. але право шведське воно таке право, більш обємніше, і там багато ще чого є. в т.ч. і кримінальне право, і податковий кодекс (ставки їхніх податків самі пошукаєте чи допомогти?). і чи ненайбільшим злочином проти держави у розвинутого капіталізму є небажання платити податки. і відвідальність за незаконне збагачення, шахрайство, схематоз і т.д. і т.п. і швеція в нас буде тоді, коли ви в т.ч. будете платити щведські податки, а не розділити магазин на декілька фопів і торгувати без касового апарату. зручно ж на єдиному податку і хто ж насправді виявить, вкладаєтеся ви в той ліміт чи ні? так ще треба вияснити хто тут ще люмпен, а не корчити з себе месію, яка рятує неньку. ви ніхто, ви сам той люмпен-барига, ярлик якого так любите навішувати на кожного, хто з вами не згідний. з цим дозвольте відкланятися, бо спілкуватися з вам далі - це означає спуститися на ваш рівень люмпена-бариги, на що бажання зовсім немаю, щоб не деградувати до вашого рівня. рівня типового прапора зі складу бушлатів, який любить всіх повчати про все і вся, не маючи на це жодних підстав.
Faceless написав: Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
Петард недостаточно?
К примеру Вики:
Нітрат амонію — слабка вибухова речовина. Детонує від капсуля-детонатора лише при заряді діаметром понад 80 мм, а при меншому діаметрі — від проміжного детонатора. Використовується як складова частина промислових вибухових речовин (амонітів, амоналів). Перевагами є дешевизна, простота отримання, значна сировинна база, повний перехід у газоподібний стан під час вибуху.
Аммиачная селитра - это белая кристаллическая соль, которую можно довольно дешево производить из аммиака и азотной кислоты. Она легко растворяется в воде, выделяет при реакции много тепла и часто используется в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве.
Сама по себе аммиачная селитра не представляет опасности, но это кристаллическое вещество довольно чувствительно к теплу: уже при 32,2 градусах Цельсия оно изменяет свои полиморфные фазы. Иными словами, меняется расположение атомов и, следовательно, свойства материала.
Если упаковки нитрата аммония хранятся в больших количествах в непосредственной близости друг от друга, это приводит к их нагреванию, а при большом накоплении может вызвать самовозгорание без какого-либо внешнего воздействия.
Уже при 170 градусах Цельсия начинается процесс распада и выделяется закись азота. При сильном воспламенении аммиачная селитра распадается на воду, азот и кислород, чем объясняется ее разрушительная взрывная сила. Но не исключено, что взрыву хранилища аммиачной селитры в порту Бейрута предшествовал пожар в прилегающей зоне, где хранились либо фейерверки, либо боеприпасы.
Аммиачная селитра легко воспламеняется при разложении. При накоплении большого количества аммиачной селитры, пожар может возникнуть без внешнего воздействия. В таком случае нитрат аммония выделяет кислород, что усугубляет ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что путями достижения мира на Донбассе являются переговоры в рамках «нормандского» и «минского» форматов и постоянное и настойчивое укрепление Вооруженных сил Украины
Запрет на ведение развед.деятельности - это так называется "постоянное и настойчивое укрепление Вооруженных сил Украины", шо ли ?
Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси
wild.tomcat написав:ще треба вияснити хто тут ще люмпен
Вам пробують пояснити - а ви вперлись і не пробуєте навіть зрозуміти 1 Якщо хтось багатший від Вас фінансово - ви зацікавлені отримати від цієї людини лекцію по фінансам і досягненню економічного успіху 2 Якщо хтось жив у трьох суспільних формаціях (СРСР ,ГДР, Україна) - а ви у двох - то ви також зацікавлені в тому щоб отримати інформацію про відмінності суспільного життя і моральних правил 3 Якщо ви зависли в совку і навіть не хочете признати що совок це місце де люмпенами керували прапорщики, а люмпенів у совку було до 90% - це ваша проблема 4 Якщо у вас тільки піна з рота і жодної реальної поради як щось змінити на краще - то може варто признати що пінитесь тому що нічого не знаєте?