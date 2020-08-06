Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
А вы в детстве не пропитывали селитрой газету, чтобы потом делать бомбочки ? Уверяю вас, взрывается при малейшем горении, достаточно поднести спичку, если слишком много селитры с газетой натолкать в бомбочку. Суть, закрытое пространство
Я пытался и мини-ракеты запускать на селитре. С разным успехом. Но ума хватало сделать подлиннее поджигатель, чтобы отбежать от места запуска
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 07 сер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой