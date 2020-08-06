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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6466646764686469
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:06

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.

Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

А вы в детстве не пропитывали селитрой газету, чтобы потом делать бомбочки ?
Уверяю вас, взрывается при малейшем горении, достаточно поднести спичку, если слишком много селитры с газетой натолкать в бомбочку. Суть, закрытое пространство

Я пытался и мини-ракеты запускать на селитре. С разным успехом. Но ума хватало сделать подлиннее поджигатель, чтобы отбежать от места запуска
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 07 сер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:08

  Starikan написав:Заявление "112 Украина" о попытке рейдерского захвата телеканала со стороны СБУ по заданию президента Зеленского

https://112.ua/obshchestvo/zayavlenie-1 ... 45572.html

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:29

Для зрадного pesikot-a (толпа проверяющих, ни одного выстрела и т.д.):

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7260899/
detroytred
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  #<1 ... 6466646764686469
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