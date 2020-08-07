Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
А вы в детстве не пропитывали селитрой газету, чтобы потом делать бомбочки ? Уверяю вас, взрывается при малейшем горении, достаточно поднести спичку, если слишком много селитры с газетой натолкать в бомбочку. Суть, закрытое пространство
Я пытался и мини-ракеты запускать на селитре. С разным успехом. Но ума хватало сделать подлиннее поджигатель, чтобы отбежать от места запуска
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 07 сер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
yanyura написав:Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.
Ну так объясни, я послушаю Или ляпнул, а потом включил заднюю ?
Объясняю только один раз - журнализд ляпнул в названии "Причиной стала селитра с корабля РФ", чтобы новость погорячее была, ну а ты, увидев такой заголовок, даже не прочитав сам текст, тут же включил это в свои топ-новости, увидев только "РФ".
Ну с журнализдом понятно, ему главное деньги получить, поэтому и такой заголовок, чтобы прочитало больше людей, больше просмотров - больше раз показывается реклама (не у всех стоят блокировщики рекламы), значит и больше гонорар.
А ты еще раз проявил себя человеком, для которого главное не то, что в статье, а то что в названии статьи, что "pesikot не читатель, pesikot писатель!", сующий на форум все подряд, лишь бы заголовок был "погорячее".
Вспомни древнюю сказочку о пастушке, который кричал "Волки, волки!", когда их и близко не было, а когда они появились, ему уже никто и не поверил. Так и с тобой, чем больше ты тащишь сюда "желтуху", тем меньше доверия и тебе и твоим "Ітогі подвєдьом".