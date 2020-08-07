Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:17

pesikot написав: yanyura написав: Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять. Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.

Ну так объясни, я послушаю

Или ляпнул, а потом включил заднюю ? Ну так объясни, я послушаюИли ляпнул, а потом включил заднюю ?

Объясняю только один раз - журнализд ляпнул в названии "Причиной стала селитра с корабля РФ", чтобы новость погорячее была, ну а ты, увидев такой заголовок, даже не прочитав сам текст, тут же включил это в свои топ-новости, увидев только "РФ".Ну с журнализдом понятно, ему главное деньги получить, поэтому и такой заголовок, чтобы прочитало больше людей, больше просмотров - больше раз показывается реклама (не у всех стоят блокировщики рекламы), значит и больше гонорар.А ты еще раз проявил себя человеком, для которого главное не то, что в статье, а то что в названии статьи, что "не читатель,писатель!", сующий на форум все подряд, лишь бы заголовок был "погорячее".Вспомни древнюю сказочку о пастушке, который кричал "Волки, волки!", когда их и близко не было, а когда они появились, ему уже никто и не поверил. Так и с тобой, чем больше ты тащишь сюда "желтуху", тем меньше доверия и тебе и твоим "Ітогі подвєдьом".