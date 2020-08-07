Додано: Суб 08 сер, 2020 10:42

budivelnik написав: wild.tomcat написав: ще треба вияснити хто тут ще люмпен ще треба вияснити хто тут ще люмпен Вам пробують пояснити - а ви вперлись і не пробуєте навіть зрозуміти

1 Якщо хтось багатший від Вас фінансово - ви зацікавлені отримати від цієї людини лекцію по фінансам і досягненню економічного успіху

2 Якщо хтось жив у трьох суспільних формаціях (СРСР ,ГДР, Україна) - а ви у двох - то ви також зацікавлені в тому щоб отримати інформацію про відмінності суспільного життя і моральних правил

3 Якщо ви зависли в совку і навіть не хочете признати що совок це місце де люмпенами керували прапорщики, а люмпенів у совку було до 90% - це ваша проблема

4 Якщо у вас тільки піна з рота і жодної реальної поради як щось змінити на краще - то може варто признати що пінитесь тому що нічого не знаєте? Вам пробують пояснити - а ви вперлись і не пробуєте навіть зрозуміти1 Якщо хтось багатший від Вас фінансово - ви зацікавлені отримати від цієї людини лекцію по фінансам і досягненню економічного успіху2 Якщо хтось жив у трьох суспільних формаціях (СРСР ,ГДР, Україна) - а ви у двох - то ви також зацікавлені в тому щоб отримати інформацію про відмінності суспільного життя і моральних правил3 Якщо ви зависли в совку і навіть не хочете признати що совок це місце де люмпенами керували прапорщики, а люмпенів у совку було до 90% - це ваша проблема4 Якщо у вас тільки піна з рота і жодної реальної поради як щось змінити на краще - то може варто признати що пінитесь тому що нічого не знаєте?

ну знову якесь словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? навіщо ці фантазії - звідки ви знаєте хто багатший а хто ні, хто потребує якихось фінансових лекцій і якоїсь інформації і від кого (чи не від вас часом), а хто ні, хто де завис чи не завис, хто знає, а хто не знає. вас в дитинстві ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, а хтось офіцер, бо вчився, а вам крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, про те як вчаться на заочному відділенні відставні прапори ми маємо уяву.ви, тащ прапор, як завжди в своєму репертуарі, вириваєте щось з контексту і перекручуєте на свій лад. і додадєте якісь незрозумілі фантазії. і ярлики на кожного зустрічного вішаєте. воно і не дивно, прапор інакше і не вміє. прапор-люмпен-олігархчого ваша інформація може когось навчити - пихи і чванства? кому воно треба, крім вас? по вашим дописам складається враження що ви вже давно пацієнт якоїсь психлікарні. заспокойтеся і все пройде. і може до вас люди потягнуться.і да - тут інфа про коломоського проскакувала., відібрати ж бо хоче?ви так і не зрозуміли і навіть не намагалися, про що вам говорять. про що ви самі тут починали диспут. про право, про право яке однакове для всіх, будь ти хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. так воно працює в швеціях (про яку ви згадували) і в сша і в інших країнах. от це і є, ви, до речі запитували, про відповідальність. але вас це не влаштовує, вас влаштовує якесь однобоке, видумане вами ж, право. де у вас тільки право і ніякої відповідальності. воно і не дивно. право прапорщика.