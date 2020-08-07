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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6467646864696470>
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:06

  Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.

Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось

А вы в детстве не пропитывали селитрой газету, чтобы потом делать бомбочки ?
Уверяю вас, взрывается при малейшем горении, достаточно поднести спичку, если слишком много селитры с газетой натолкать в бомбочку. Суть, закрытое пространство

Я пытался и мини-ракеты запускать на селитре. С разным успехом. Но ума хватало сделать подлиннее поджигатель, чтобы отбежать от места запуска
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 07 сер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:08

  Starikan написав:Заявление "112 Украина" о попытке рейдерского захвата телеканала со стороны СБУ по заданию президента Зеленского

https://112.ua/obshchestvo/zayavlenie-1 ... 45572.html

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:29

Для зрадного pesikot-a (толпа проверяющих, ни одного выстрела и т.д.):

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7260899/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:17

  pesikot написав:
  yanyura написав:Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.

Ну так объясни, я послушаю
Или ляпнул, а потом включил заднюю ?

Объясняю только один раз - журнализд ляпнул в названии "Причиной стала селитра с корабля РФ", чтобы новость погорячее была, ну а ты, увидев такой заголовок, даже не прочитав сам текст, тут же включил это в свои топ-новости, увидев только "РФ".

Ну с журнализдом понятно, ему главное деньги получить, поэтому и такой заголовок, чтобы прочитало больше людей, больше просмотров - больше раз показывается реклама (не у всех стоят блокировщики рекламы), значит и больше гонорар.

А ты еще раз проявил себя человеком, для которого главное не то, что в статье, а то что в названии статьи, что "pesikot не читатель, pesikot писатель!", сующий на форум все подряд, лишь бы заголовок был "погорячее".

Вспомни древнюю сказочку о пастушке, который кричал "Волки, волки!", когда их и близко не было, а когда они появились, ему уже никто и не поверил. Так и с тобой, чем больше ты тащишь сюда "желтуху", тем меньше доверия и тебе и твоим "Ітогі подвєдьом".
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 07:23

Ведущая Вести рассмеялась над доплатами льготникам

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 07:42

а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов :mrgreen:

США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку

Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.
Американське міністерство юстиції посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.

https://ukrainian.voanews.com/a/us-just ... 34271.html

канешна, штаты это последний бастион совка :mrgreen:
да, песикот?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:08

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:42

  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:ще треба вияснити хто тут ще люмпен
Вам пробують пояснити - а ви вперлись і не пробуєте навіть зрозуміти
1 Якщо хтось багатший від Вас фінансово - ви зацікавлені отримати від цієї людини лекцію по фінансам і досягненню економічного успіху
2 Якщо хтось жив у трьох суспільних формаціях (СРСР ,ГДР, Україна) - а ви у двох - то ви також зацікавлені в тому щоб отримати інформацію про відмінності суспільного життя і моральних правил
3 Якщо ви зависли в совку і навіть не хочете признати що совок це місце де люмпенами керували прапорщики, а люмпенів у совку було до 90% - це ваша проблема
4 Якщо у вас тільки піна з рота і жодної реальної поради як щось змінити на краще - то може варто признати що пінитесь тому що нічого не знаєте?


ну знову якесь словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? навіщо ці фантазії - звідки ви знаєте хто багатший а хто ні, хто потребує якихось фінансових лекцій і якоїсь інформації і від кого (чи не від вас часом :mrgreen: ), а хто ні, хто де завис чи не завис, хто знає, а хто не знає. вас в дитинстві ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, а хтось офіцер, бо вчився, а вам крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, про те як вчаться на заочному відділенні відставні прапори ми маємо уяву.
ви, тащ прапор, як завжди в своєму репертуарі, вириваєте щось з контексту і перекручуєте на свій лад. і додадєте якісь незрозумілі фантазії. і ярлики на кожного зустрічного вішаєте. воно і не дивно, прапор інакше і не вміє. прапор-люмпен-олігарх :D чого ваша інформація може когось навчити - пихи і чванства? кому воно треба, крім вас? по вашим дописам складається враження що ви вже давно пацієнт якоїсь психлікарні. заспокойтеся і все пройде. і може до вас люди потягнуться. :D
і да - тут інфа про коломоського проскакувала. мінюст штатовский напевно теж збіговисько люмпенів, відібрати ж бо хоче? :)
ви так і не зрозуміли і навіть не намагалися, про що вам говорять. про що ви самі тут починали диспут. про право, про право яке однакове для всіх, будь ти хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. так воно працює в швеціях (про яку ви згадували) і в сша і в інших країнах. от це і є відповідальність, ви, до речі запитували, про відповідальність. але вас це не влаштовує, вас влаштовує якесь однобоке, видумане вами ж, право. де у вас тільки право і ніякої відповідальності. воно і не дивно. право прапорщика.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:57

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов :mrgreen:

США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю між
Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все...
і
Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть...
розумієте?
При цьому
США унікальна двохпартійна система в якій
Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних
Республіканці - пррихильники низьких податків...
Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими
Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...

І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:00

  wild.tomcat написав:... словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? ... ці фантазії - ... ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, ... крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, ...
ви, тащ прапор, ... незрозумілі фантазії. і ярлики ... прапор ... прапор-люмпен-олігарх :D .... пацієнт якоїсь психлікарні. ...збіговисько люмпенів, відібрати ж бо хоче? :)
.... хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. .... право прапорщика.
А сказати то що хотів?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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