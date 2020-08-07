Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Одесская область, порт Южный, под открытым небом хранится 10 000 тонн аммиачной селитры, а это в 3 раза больше того, что взорвалось в Бейруте.
Селитра просто так не взрывается, для взрыва нужен довольно сильный детонатор. Так что уверен, что и в Бейруте без теракта не обошлось
А вы в детстве не пропитывали селитрой газету, чтобы потом делать бомбочки ? Уверяю вас, взрывается при малейшем горении, достаточно поднести спичку, если слишком много селитры с газетой натолкать в бомбочку. Суть, закрытое пространство
Я пытался и мини-ракеты запускать на селитре. С разным успехом. Но ума хватало сделать подлиннее поджигатель, чтобы отбежать от места запуска
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 07 сер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
yanyura написав:Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.
Ну так объясни, я послушаю Или ляпнул, а потом включил заднюю ?
Объясняю только один раз - журнализд ляпнул в названии "Причиной стала селитра с корабля РФ", чтобы новость погорячее была, ну а ты, увидев такой заголовок, даже не прочитав сам текст, тут же включил это в свои топ-новости, увидев только "РФ".
Ну с журнализдом понятно, ему главное деньги получить, поэтому и такой заголовок, чтобы прочитало больше людей, больше просмотров - больше раз показывается реклама (не у всех стоят блокировщики рекламы), значит и больше гонорар.
А ты еще раз проявил себя человеком, для которого главное не то, что в статье, а то что в названии статьи, что "pesikot не читатель, pesikot писатель!", сующий на форум все подряд, лишь бы заголовок был "погорячее".
Вспомни древнюю сказочку о пастушке, который кричал "Волки, волки!", когда их и близко не было, а когда они появились, ему уже никто и не поверил. Так и с тобой, чем больше ты тащишь сюда "желтуху", тем меньше доверия и тебе и твоим "Ітогі подвєдьом".
а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов
США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова. Американське міністерство юстиції посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.
wild.tomcat написав:ще треба вияснити хто тут ще люмпен
Вам пробують пояснити - а ви вперлись і не пробуєте навіть зрозуміти 1 Якщо хтось багатший від Вас фінансово - ви зацікавлені отримати від цієї людини лекцію по фінансам і досягненню економічного успіху 2 Якщо хтось жив у трьох суспільних формаціях (СРСР ,ГДР, Україна) - а ви у двох - то ви також зацікавлені в тому щоб отримати інформацію про відмінності суспільного життя і моральних правил 3 Якщо ви зависли в совку і навіть не хочете признати що совок це місце де люмпенами керували прапорщики, а люмпенів у совку було до 90% - це ваша проблема 4 Якщо у вас тільки піна з рота і жодної реальної поради як щось змінити на краще - то може варто признати що пінитесь тому що нічого не знаєте?
ну знову якесь словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? навіщо ці фантазії - звідки ви знаєте хто багатший а хто ні, хто потребує якихось фінансових лекцій і якоїсь інформації і від кого (чи не від вас часом ), а хто ні, хто де завис чи не завис, хто знає, а хто не знає. вас в дитинстві ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, а хтось офіцер, бо вчився, а вам крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, про те як вчаться на заочному відділенні відставні прапори ми маємо уяву. ви, тащ прапор, як завжди в своєму репертуарі, вириваєте щось з контексту і перекручуєте на свій лад. і додадєте якісь незрозумілі фантазії. і ярлики на кожного зустрічного вішаєте. воно і не дивно, прапор інакше і не вміє. прапор-люмпен-олігарх чого ваша інформація може когось навчити - пихи і чванства? кому воно треба, крім вас? по вашим дописам складається враження що ви вже давно пацієнт якоїсь психлікарні. заспокойтеся і все пройде. і може до вас люди потягнуться. і да - тут інфа про коломоського проскакувала. мінюст штатовский напевно теж збіговисько люмпенів, відібрати ж бо хоче? ви так і не зрозуміли і навіть не намагалися, про що вам говорять. про що ви самі тут починали диспут. про право, про право яке однакове для всіх, будь ти хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. так воно працює в швеціях (про яку ви згадували) і в сша і в інших країнах. от це і є відповідальність, ви, до речі запитували, про відповідальність. але вас це не влаштовує, вас влаштовує якесь однобоке, видумане вами ж, право. де у вас тільки право і ніякої відповідальності. воно і не дивно. право прапорщика.
19yuriy91 написав:а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов
США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю між Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все... і Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть... розумієте? При цьому США унікальна двохпартійна система в якій Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних Республіканці - пррихильники низьких податків... Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...
І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )
wild.tomcat написав:... словоблудіє. ну напуркуа, тащ прапор? ... ці фантазії - ... ображали чи в арімї? заздрили що ви прапор, ... крім школи прапорів не дано іншого? тільки не треба тут про політех, ... ви, тащ прапор, ... незрозумілі фантазії. і ярлики ... прапор ... прапор-люмпен-олігарх .... пацієнт якоїсь психлікарні. ...збіговисько люмпенів, відібрати ж бо хоче? .... хоч тричі дохєрарх. накосячив - конфіскація і вперед, баланду хавати. .... право прапорщика.