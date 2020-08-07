budivelnik написав:Ви різницю між
Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все...
і
Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть...
розумієте?
При цьому
США унікальна двохпартійна система в якій
Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних
Республіканці - пррихильники низьких податків...
Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими
Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...
І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )
посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.
а шож у нас не посилаются?
спор бесполезен