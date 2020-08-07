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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6467646864696470 Додано: Суб 08 сер, 2020 11:11 budivelnik написав: 19yuriy91 написав: а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов



США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатовСША вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку Ви різницю між

Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все...

і

Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть...

розумієте?

При цьому

США унікальна двохпартійна система в якій

Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних

Республіканці - пррихильники низьких податків...

Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими

Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...



І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу ) Ви різницю міжрозумієте?При цьомуСША унікальна двохпартійна система в якійДемократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до біднихРеспубліканці - пррихильники низьких податків...Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішимиВиграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )



посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.



а шож у нас не посилаются?

спор бесполезен а шож у нас не посилаются?спор бесполезен 19yuriy91 Повідомлень: 2950 З нами з: 15.09.12 Подякував: 255 раз. Подякували: 391 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6467646864696470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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