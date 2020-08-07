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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 сер, 2020 11:11
посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.
budivelnik написав: 19yuriy91 написав:
а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов
США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю міжЯкщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все...
і
Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть...
розумієте?
При цьому
США унікальна двохпартійна система в якій
Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних
Республіканці - пррихильники низьких податків...
Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими
Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...
І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )
а шож у нас не посилаются?
спор бесполезен
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19yuriy91
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:44
19yuriy91
Ви не хочете зрозуміти
Є фахівець, який має певні знання досвід і може зрозуміти де правий чи не правий олігарх..
Є 30 млн люмпенів , в яких ні знань ні грошей.для який власник собачою будки-вже сволота....
Тому
Поки в цих 30 млн в головах не перемкнеться тумблер ,який дасть їм усвідомити що багатство - це наслідок роботи ,а не грабунку ,до того часу в цих 30 млн не зявиться реальне бажання працювати...
Адже в них прямий звязок
багатий=погано.
А поганими вони виглядати не хочуть...
А різні там малоосвічені підхоплюють примітивні тези і носяться з ними як з жупелом.не розуміючи що навіть просте розповсюдження тез про багатство як зло .просто прирікає їх дітей/внуків на бідність(або на життя в облозі.бо коли ти багатий.а навколо тебе 70% бідних-це ще те задоволення)
ПС
В мене доходи середнього європейця
При цьому половина прищавих студентів або совкових пенсіонерів,просто згорають від гніву в мою сторону..і при цьому навіть не усвідомлюють
Якщо +50000 грн в місяць - це ознака злодійства
То як вони хочуть жити?
На 5000-10000?
Чи вони думають що є тільки одне місце з доходом в 50000 ,а тому треба звідти людину скинути і зайняти це одне місце?
Ще нюанс
Айтішники з доходами в +100000 грн/місяць - це класно і навіть не треба платити податки ,бо це прогресивно
А продавці хліба/шмоток, селяни/робітники в традиційних галузях - це відстій. а якщо вони не дай Бог пробують оцінити свою працю вище ніж айтішники - то тоді ізгої і бариги...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:15
Будивельник
Ну ведь невозможно читать...
Вам никто не доказывает, что богатство - это пагано, это ознаки и т.д.
Вы сами придумываете-сводите мнение оппонента к тому, что вам хочется показать, негативному.
Ну реально - вся любая дискуссия с вами сводится к опровержению ваших вымыслов и искажений утверждений оппонентов.
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