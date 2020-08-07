Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов
США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю між Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все... і Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть... розумієте? При цьому США унікальна двохпартійна система в якій Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних Республіканці - пррихильники низьких податків... Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...
І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )
посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.
19yuriy91 Ви не хочете зрозуміти Є фахівець, який має певні знання досвід і може зрозуміти де правий чи не правий олігарх.. Є 30 млн люмпенів , в яких ні знань ні грошей.для який власник собачою будки-вже сволота....
Тому Поки в цих 30 млн в головах не перемкнеться тумблер ,який дасть їм усвідомити що багатство - це наслідок роботи ,а не грабунку ,до того часу в цих 30 млн не зявиться реальне бажання працювати... Адже в них прямий звязок багатий=погано. А поганими вони виглядати не хочуть... А різні там малоосвічені підхоплюють примітивні тези і носяться з ними як з жупелом.не розуміючи що навіть просте розповсюдження тез про багатство як зло .просто прирікає їх дітей/внуків на бідність(або на життя в облозі.бо коли ти багатий.а навколо тебе 70% бідних-це ще те задоволення)
ПС В мене доходи середнього європейця При цьому половина прищавих студентів або совкових пенсіонерів,просто згорають від гніву в мою сторону..і при цьому навіть не усвідомлюють Якщо +50000 грн в місяць - це ознака злодійства То як вони хочуть жити? На 5000-10000? Чи вони думають що є тільки одне місце з доходом в 50000 ,а тому треба звідти людину скинути і зайняти це одне місце? Ще нюанс Айтішники з доходами в +100000 грн/місяць - це класно і навіть не треба платити податки ,бо це прогресивно А продавці хліба/шмоток, селяни/робітники в традиційних галузях - це відстій. а якщо вони не дай Бог пробують оцінити свою працю вище ніж айтішники - то тоді ізгої і бариги...
Вам никто не доказывает, что богатство - это пагано, это ознаки и т.д. Вы сами придумываете-сводите мнение оппонента к тому, что вам хочется показать, негативному.
Ну реально - вся любая дискуссия с вами сводится к опровержению ваших вымыслов и искажений утверждений оппонентов.
З.ы. если же вы пытаетесь убедить в своих виденьях кого-то, то начните с песикота)), которого читают мифические читачі, о которых вы столь заботитесь. 1. так много внимания уделяет (продвигает на форуме в итогах) роли власти, а оная, по-Вашему, лишь 5%. 2. так много льёт помоев на президента, а президента треба поважати. 3. попрекает ЗЕ в ничего не должен, так это правильно, не по совковому.
З.з.ы. " 1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?" (С)
" Мені цікаво Злості не має меж Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні... Розумник Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував? А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості." (С)
У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
В Киеве прошел вот такой черно-красный перформанс. На нем было весело: дети, оружие и стрельба. Ведущая презентует детскую книгу "Незламні мураші" про нападение России на Украину. А малышка тем временем учится стрелять по вражьим россиянам мурахам. За успешно убитых детям давали наклейку.
detroytred написав:У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин 1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами 2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення. 3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого. Тоді Я слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність все одно на мені.
Простий приклад для Вас .як для викладача Ви офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки..... Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд... Ваші дії?
От і в мене а - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника по відношенню до мого по якомусь конкретному пптанню б - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячи в - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівці г - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів.