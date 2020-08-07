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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6467646864696470
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:11

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов :mrgreen:

США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю між
Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все...
і
Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть...
розумієте?
При цьому
США унікальна двохпартійна система в якій
Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних
Республіканці - пррихильники низьких податків...
Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими
Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...

І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )


посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.

а шож у нас не посилаются?
спор бесполезен
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:44

19yuriy91
Ви не хочете зрозуміти
Є фахівець, який має певні знання досвід і може зрозуміти де правий чи не правий олігарх..
Є 30 млн люмпенів , в яких ні знань ні грошей.для який власник собачою будки-вже сволота....

Тому
Поки в цих 30 млн в головах не перемкнеться тумблер ,який дасть їм усвідомити що багатство - це наслідок роботи ,а не грабунку ,до того часу в цих 30 млн не зявиться реальне бажання працювати...
Адже в них прямий звязок
багатий=погано.
А поганими вони виглядати не хочуть...
А різні там малоосвічені підхоплюють примітивні тези і носяться з ними як з жупелом.не розуміючи що навіть просте розповсюдження тез про багатство як зло .просто прирікає їх дітей/внуків на бідність(або на життя в облозі.бо коли ти багатий.а навколо тебе 70% бідних-це ще те задоволення)

ПС
В мене доходи середнього європейця
При цьому половина прищавих студентів або совкових пенсіонерів,просто згорають від гніву в мою сторону..і при цьому навіть не усвідомлюють
Якщо +50000 грн в місяць - це ознака злодійства
То як вони хочуть жити?
На 5000-10000?
Чи вони думають що є тільки одне місце з доходом в 50000 ,а тому треба звідти людину скинути і зайняти це одне місце?
Ще нюанс
Айтішники з доходами в +100000 грн/місяць - це класно і навіть не треба платити податки ,бо це прогресивно
А продавці хліба/шмоток, селяни/робітники в традиційних галузях - це відстій. а якщо вони не дай Бог пробують оцінити свою працю вище ніж айтішники - то тоді ізгої і бариги...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:15

Будивельник

Вам никто не доказывает, что богатство - это пагано, это ознаки и т.д.
Вы сами придумываете-сводите мнение оппонента к тому, что вам хочется показать, негативному.

Ну реально - вся любая дискуссия с вами сводится к опровержению ваших вымыслов и искажений утверждений оппонентов.

З.ы. если же вы пытаетесь убедить в своих виденьях кого-то, то начните с песикота)), которого читают мифические читачі, о которых вы столь заботитесь.
1. так много внимания уделяет (продвигает на форуме в итогах) роли власти, а оная, по-Вашему, лишь 5%.
2. так много льёт помоев на президента, а президента треба поважати.
3. попрекает ЗЕ в ничего не должен, так это правильно, не по совковому.

З.з.ы.
" 1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?" (С)

" Мені цікаво
Злості не має меж
Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...
Розумник
Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?
А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості." (С)

У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:30

Зацените видос

Правый сектор — Права молодь

В Киеве прошел вот такой черно-красный перформанс. На нем было весело: дети, оружие и стрельба. Ведущая презентует детскую книгу "Незламні мураші" про нападение России на Украину. А малышка тем временем учится стрелять по вражьим россиянам мурахам. За успешно убитых детям давали наклейку.

Воспитывай ненависть с молоду!


https://t.me/dtpkievua/104909

Посмотрите на "гербы" или "эмблемы" стилизированные под какую-то свастику
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 08 сер, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:37

  detroytred написав:У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин
1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами
2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення.
3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого.
Тоді
Я слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність все одно на мені.

Простий приклад для Вас .як для викладача
Ви офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки.....
Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд...
Ваші дії?

От і в мене
а - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника по відношенню до мого по якомусь конкретному пптанню
б - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячи
в - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівці
г - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6467646864696470
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