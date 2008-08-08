Додано: Суб 08 сер, 2020 11:44

19yuriy91

Ви не хочете зрозуміти

Є фахівець, який має певні знання досвід і може зрозуміти де правий чи не правий олігарх..

Є 30 млн люмпенів , в яких ні знань ні грошей.для який власник собачою будки-вже сволота....



Тому

Поки в цих 30 млн в головах не перемкнеться тумблер ,який дасть їм усвідомити що багатство - це наслідок роботи ,а не грабунку ,до того часу в цих 30 млн не зявиться реальне бажання працювати...

Адже в них прямий звязок

багатий=погано.

А поганими вони виглядати не хочуть...

А різні там малоосвічені підхоплюють примітивні тези і носяться з ними як з жупелом.не розуміючи що навіть просте розповсюдження тез про багатство як зло .просто прирікає їх дітей/внуків на бідність(або на життя в облозі.бо коли ти багатий.а навколо тебе 70% бідних-це ще те задоволення)



ПС

В мене доходи середнього європейця

При цьому половина прищавих студентів або совкових пенсіонерів,просто згорають від гніву в мою сторону..і при цьому навіть не усвідомлюють

Якщо +50000 грн в місяць - це ознака злодійства

То як вони хочуть жити?

На 5000-10000?

Чи вони думають що є тільки одне місце з доходом в 50000 ,а тому треба звідти людину скинути і зайняти це одне місце?

Ще нюанс

Айтішники з доходами в +100000 грн/місяць - це класно і навіть не треба платити податки ,бо це прогресивно

А продавці хліба/шмоток, селяни/робітники в традиційних галузях - це відстій. а якщо вони не дай Бог пробують оцінити свою працю вище ніж айтішники - то тоді ізгої і бариги...

http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69