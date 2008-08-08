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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6467646864696470
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:11

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов :mrgreen:

США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю між
Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все...
і
Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть...
розумієте?
При цьому
США унікальна двохпартійна система в якій
Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних
Республіканці - пррихильники низьких податків...
Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими
Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...

І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )


посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.

а шож у нас не посилаются?
спор бесполезен
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:44

19yuriy91
Ви не хочете зрозуміти
Є фахівець, який має певні знання досвід і може зрозуміти де правий чи не правий олігарх..
Є 30 млн люмпенів , в яких ні знань ні грошей.для який власник собачою будки-вже сволота....

Тому
Поки в цих 30 млн в головах не перемкнеться тумблер ,який дасть їм усвідомити що багатство - це наслідок роботи ,а не грабунку ,до того часу в цих 30 млн не зявиться реальне бажання працювати...
Адже в них прямий звязок
багатий=погано.
А поганими вони виглядати не хочуть...
А різні там малоосвічені підхоплюють примітивні тези і носяться з ними як з жупелом.не розуміючи що навіть просте розповсюдження тез про багатство як зло .просто прирікає їх дітей/внуків на бідність(або на життя в облозі.бо коли ти багатий.а навколо тебе 70% бідних-це ще те задоволення)

ПС
В мене доходи середнього європейця
При цьому половина прищавих студентів або совкових пенсіонерів,просто згорають від гніву в мою сторону..і при цьому навіть не усвідомлюють
Якщо +50000 грн в місяць - це ознака злодійства
То як вони хочуть жити?
На 5000-10000?
Чи вони думають що є тільки одне місце з доходом в 50000 ,а тому треба звідти людину скинути і зайняти це одне місце?
Ще нюанс
Айтішники з доходами в +100000 грн/місяць - це класно і навіть не треба платити податки ,бо це прогресивно
А продавці хліба/шмоток, селяни/робітники в традиційних галузях - це відстій. а якщо вони не дай Бог пробують оцінити свою працю вище ніж айтішники - то тоді ізгої і бариги...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:15

Будивельник

Вам никто не доказывает, что богатство - это пагано, это ознаки и т.д.
Вы сами придумываете-сводите мнение оппонента к тому, что вам хочется показать, негативному.

Ну реально - вся любая дискуссия с вами сводится к опровержению ваших вымыслов и искажений утверждений оппонентов.

З.ы. если же вы пытаетесь убедить в своих виденьях кого-то, то начните с песикота)), которого читают мифические читачі, о которых вы столь заботитесь.
1. так много внимания уделяет (продвигает на форуме в итогах) роли власти, а оная, по-Вашему, лишь 5%.
2. так много льёт помоев на президента, а президента треба поважати.
3. попрекает ЗЕ в ничего не должен, так это правильно, не по совковому.

З.з.ы.
" 1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?" (С)

" Мені цікаво
Злості не має меж
Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні...
Розумник
Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував?
А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості." (С)

У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:30

Зацените видос

Правый сектор — Права молодь

В Киеве прошел вот такой черно-красный перформанс. На нем было весело: дети, оружие и стрельба. Ведущая презентует детскую книгу "Незламні мураші" про нападение России на Украину. А малышка тем временем учится стрелять по вражьим россиянам мурахам. За успешно убитых детям давали наклейку.

Воспитывай ненависть с молоду!


https://t.me/dtpkievua/104909

Посмотрите на "гербы" или "эмблемы" стилизированные под какую-то свастику
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 08 сер, 2020 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:37

  detroytred написав:У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин
1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами
2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення.
3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого.
Тоді
Я слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність за прийняте рішення- все одно на мені).

Простий приклад для Вас .як для викладача
Ви офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки.....
Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд...
Ваші дії?

От і в мене
а - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника(з точки зору практичного використання а не теоретичних знань які не використовувались на практиці) по відношенню до мого по якомусь конкретному питанню
б - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячи
в - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівці
г - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:08

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.


В США партійний інтерес також має місце:
Как говорит политолог Дмитрий Корнейчук, американский президент Дональд Трамп таким образом пытается надавить на ключевого спонсора Зеленского. Сейчас американскому главе государства, который отстает в предвыборных рейтингах от своего конкурента,нужно, дабы перед президентскими выборами в США Владимир Зеленский таки начал уголовное дело против Байдена по обвинениям в коррупции в Украине.
Мы сейчас наблюдаем со стороны США попытки разорвать цепочки, которые связывают новые украинские политические элиты и старых олигархов, - говорит экономист Алексей Кущ. – Для этого нужно как-то контролировать последних. Тут есть два пути. Первый – заставить вести бизнес цивилизованно, вытеснив их в западное деловое сообщество.
Андрей Шевчишин. - Если в перспективе будут погашены обязательства перед ПриватБанком благодаря данному разбирательству и покрыта часть вливаний в банк государством, то эта новость может благоприятно сказаться на гривне в среднесрочной перспективе. https://kp.ua/economics/673925-piat-vop ... lomoiskoho
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:23

  yanyura написав:
  pesikot написав:
  yanyura написав:Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.

Ну так объясни, я послушаю
Или ляпнул, а потом включил заднюю ?

Объясняю только один раз - журнализд ляпнул в названии "Причиной стала селитра с корабля РФ", чтобы новость погорячее была, ну а ты, увидев такой заголовок, даже не прочитав сам текст, тут же включил это в свои топ-новости, увидев только "РФ"

Ну ты и подтвердил, что любое упоминание РФ для тебя - как серпом по яйцам.
Или надо было умолчать кто владелец судна и откуда селитра ?

Я дал новость для понимания происходящего.
Владелец судна гражданин РФ, селитра из РФ. Из-за неполадок судна, судно было брошено владельцем в Бейруте. Экипаж был также брошен, в том числе и украинцы.

А сам взрыв - это уже раздолбайство ливанцев. Которые не соблюдали технику безопасности при хранении такого груза.
Сварка -> фейерверки -> большой бада-бум

Если ты не состоянии понять весь текст по ссылке, то не делай выводы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:33

  19yuriy91 написав:
канешна, штаты это последний бастион совка :mrgreen:
да, песикот?

Бетоныч, у тебя позднее зажигание на эту новость.

вот budivelnik правильно отметил, что ты хочешь "взять и поделить" по факту того, что считаете кого-то олигархом

А в США конфискуют, потому что доказано отмывание денег.

Ты предлагаешь беззаконие, в США по закону.

В ДНР и ЛНР отжимали имушество далеко не у олигархов, просто потому что, хотели отжать

Когда к тебе придут пару Вась с АКМ, они разговоры не будут говорить. Они отожмут твой дом, тебя запрут на подвале. Что-то сделают с твоей женой

А ты, лёжа на подвале, будешь вспоминать, как ты был смел на форуме :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:55

Кратко. 2020-08-08

Кратко. 2020-08-08
12 лет как 08.08.08

1) В Минске задержали украинских журналистов, их телефоны заблокированы – СМИ

Двух украинских журналистов депортировали из Беларуси
Двух украинских журналистов "Настоящего времени", которых задержали днем 7 августа в Минске, депортировали из Беларуси на родину

У Луки явно поехала кукуха
Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев", он отыгрывается на гражданах Украины

2) "Нужно создать фонд": у Зеленского назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса
Украине для восстановления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо около 10 миллиардов долларов. Это примерно 5-7% ВВП страны

Украина НЕ должна создавать фонд восстановления.
Оккупанты из РФ должны выплатить возмещение убытков, так как они разрушали и они вывозили заводы. И там далеко не 10 ярдов $$$

3) И на злобу дня
Упрощать гораздо сложней, чем усложнять.
Для упрощения надо знать смысл темы.
А для усложнения, кроме набора малопонятных слов, ничего не надо

Зелёная плесень всё усложняет.

PS. Где Елена Зеленская ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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