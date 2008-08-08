Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:а вот местным радетелям "права собственности" и противнику, шоб "взять и поделить" передают привет из штатов
США вимагають конфіскації нерухомості, придбаної за гроші Коломойського і Боголюбова з Приватбанку
Ви різницю між Якщо олігарх-значить вкрав,якщо вкрав-треба відібрати все... і Якщо судом доведено що ти щось вкрав,то в тебе це заберуть... розумієте? При цьому США унікальна двохпартійна система в якій Демократи прихильники високих податків і сильнішого перерозподілу від багатих до бідних Республіканці - пррихильники низьких податків... Виграють демократи - збільшується безробіття, середній рівень життя падає ,зменшується різниця між найбагатшими і найбіднішими Виграють республіканці - зменшується безробіття,збільшується середній рівень життя, збільшується різниця між найбагатшими і найбіднішими...
І от живучи по цій синусоїді-США процвітає(не забуваючи при цьому додруковувати папірців для видачі кредитів усьому світу )
посилається на рішення Національного банку України про націоналізацію Приватбанку і звинувачення колишніх власників, що вони під виглядом позик та оплат вивели з банку понад $5 мільярдів.
19yuriy91 Ви не хочете зрозуміти Є фахівець, який має певні знання досвід і може зрозуміти де правий чи не правий олігарх.. Є 30 млн люмпенів , в яких ні знань ні грошей.для який власник собачою будки-вже сволота....
Тому Поки в цих 30 млн в головах не перемкнеться тумблер ,який дасть їм усвідомити що багатство - це наслідок роботи ,а не грабунку ,до того часу в цих 30 млн не зявиться реальне бажання працювати... Адже в них прямий звязок багатий=погано. А поганими вони виглядати не хочуть... А різні там малоосвічені підхоплюють примітивні тези і носяться з ними як з жупелом.не розуміючи що навіть просте розповсюдження тез про багатство як зло .просто прирікає їх дітей/внуків на бідність(або на життя в облозі.бо коли ти багатий.а навколо тебе 70% бідних-це ще те задоволення)
ПС В мене доходи середнього європейця При цьому половина прищавих студентів або совкових пенсіонерів,просто згорають від гніву в мою сторону..і при цьому навіть не усвідомлюють Якщо +50000 грн в місяць - це ознака злодійства То як вони хочуть жити? На 5000-10000? Чи вони думають що є тільки одне місце з доходом в 50000 ,а тому треба звідти людину скинути і зайняти це одне місце? Ще нюанс Айтішники з доходами в +100000 грн/місяць - це класно і навіть не треба платити податки ,бо це прогресивно А продавці хліба/шмоток, селяни/робітники в традиційних галузях - це відстій. а якщо вони не дай Бог пробують оцінити свою працю вище ніж айтішники - то тоді ізгої і бариги...
Вам никто не доказывает, что богатство - это пагано, это ознаки и т.д. Вы сами придумываете-сводите мнение оппонента к тому, что вам хочется показать, негативному.
Ну реально - вся любая дискуссия с вами сводится к опровержению ваших вымыслов и искажений утверждений оппонентов.
З.ы. если же вы пытаетесь убедить в своих виденьях кого-то, то начните с песикота)), которого читают мифические читачі, о которых вы столь заботитесь. 1. так много внимания уделяет (продвигает на форуме в итогах) роли власти, а оная, по-Вашему, лишь 5%. 2. так много льёт помоев на президента, а президента треба поважати. 3. попрекает ЗЕ в ничего не должен, так это правильно, не по совковому.
З.з.ы. " 1 Знайдіть хоч десь мою цитату з якої випливає що мені хтось винен?" (С)
" Мені цікаво Злості не має меж Доки клоуни,пенсіонери які все життя жирували на чиїйсь шиї - будуть розповідати що вони ах-які розумні... Розумник Ти б може навчився спочатку поважати того ,хто тебе своїми податками годував? А то гавкаєш ,на руку яка тебе годує...і це точно ознака тупості і совковості." (С)
У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
В Киеве прошел вот такой черно-красный перформанс. На нем было весело: дети, оружие и стрельба. Ведущая презентует детскую книгу "Незламні мураші" про нападение России на Украину. А малышка тем временем учится стрелять по вражьим россиянам мурахам. За успешно убитых детям давали наклейку.
detroytred написав:У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин 1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами 2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення. 3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого. Тоді Я слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність за прийняте рішення- все одно на мені).
Простий приклад для Вас .як для викладача Ви офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки..... Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд... Ваші дії?
От і в мене а - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника(з точки зору практичного використання а не теоретичних знань які не використовувались на практиці) по відношенню до мого по якомусь конкретному питанню б - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячи в - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівці г - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів.
19yuriy91 написав:Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.
В США партійний інтерес також має місце:
Как говорит политолог Дмитрий Корнейчук, американский президент Дональд Трамп таким образом пытается надавить на ключевого спонсора Зеленского. Сейчас американскому главе государства, который отстает в предвыборных рейтингах от своего конкурента,нужно, дабы перед президентскими выборами в США Владимир Зеленский таки начал уголовное дело против Байдена по обвинениям в коррупции в Украине. Мы сейчас наблюдаем со стороны США попытки разорвать цепочки, которые связывают новые украинские политические элиты и старых олигархов, - говорит экономист Алексей Кущ. – Для этого нужно как-то контролировать последних. Тут есть два пути. Первый – заставить вести бизнес цивилизованно, вытеснив их в западное деловое сообщество. Андрей Шевчишин. - Если в перспективе будут погашены обязательства перед ПриватБанком благодаря данному разбирательству и покрыта часть вливаний в банк государством, то эта новость может благоприятно сказаться на гривне в среднесрочной перспективе. https://kp.ua/economics/673925-piat-vop ... lomoiskoho
yanyura написав:Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.
Ну так объясни, я послушаю Или ляпнул, а потом включил заднюю ?
Объясняю только один раз - журнализд ляпнул в названии "Причиной стала селитра с корабля РФ", чтобы новость погорячее была, ну а ты, увидев такой заголовок, даже не прочитав сам текст, тут же включил это в свои топ-новости, увидев только "РФ"
Ну ты и подтвердил, что любое упоминание РФ для тебя - как серпом по яйцам. Или надо было умолчать кто владелец судна и откуда селитра ?
Я дал новость для понимания происходящего. Владелец судна гражданин РФ, селитра из РФ. Из-за неполадок судна, судно было брошено владельцем в Бейруте. Экипаж был также брошен, в том числе и украинцы.
А сам взрыв - это уже раздолбайство ливанцев. Которые не соблюдали технику безопасности при хранении такого груза. Сварка -> фейерверки -> большой бада-бум
Если ты не состоянии понять весь текст по ссылке, то не делай выводы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой