Смешные люди )))
Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:07
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:36
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