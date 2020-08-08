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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6468646964706471
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 20:07

  pesikot написав:Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев"


Смешные люди )))
Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:36

  freeze написав:
  pesikot написав:Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев"


Смешные люди )))
Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому.


Ага. Я тоже не доганяю, как можно было не увидеть эту очевидную распасовку...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера.
Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин
1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами
2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення.
3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого.
Тоді
Я слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність за прийняте рішення- все одно на мені).

Простий приклад для Вас .як для викладача
Ви офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки.....
Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд...
Ваші дії?

От і в мене
а - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника(з точки зору практичного використання а не теоретичних знань які не використовувались на практиці) по відношенню до мого по якомусь конкретному питанню
б - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячи
в - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівці
г - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів.

Дело в том, что у нас тут форум, а не лекторий.
Дело в том, что альтернативные вашему мнению утверждения и посылы оппоненты берут не от себя, а от источников, имеющих достижения не менее ваших.
Никто тут не выдаёт собственное ноу-хау)) (отсебятину).

У каждого лица есть выбор: принимать вашу точку зрения или Кейнса, или Фридмена, или знакомого бизнесмена, или МВФ, и т.д., или т.п.

А у вас на все мнения оппонентов (в лучшем случае после пары обменов аргументами) в итоге получается ответ аргументищем - я створювач, миллионер, а ты никто и зовут тебя никак; поэтому я знаю, я прав, а ты...

Мне вот просто было б очень интересно, как бы вы вели дискуссию на форуме сплошных миллионеров-сворювачiв?
Поэтому у нас ринаты-бени-по, которым не нужны кейнсы. А не гейтсы, баффеты, меркели.

Результат за окошком...
В отличие от створювачiв отцов-основателей, которые сами разбивали "Стандарт Ойл".
Вы киваете на время не пришло. Так уже давно пришло. Этап первичного накопления капитала у нас давно завершён.
Но дальше двигаться наши власть имущие не желают.

На первое место семью ставили пересичным ещё в совке, таща всё, что можно себе в хату.
Предпринимателями в начале 90-х становились тоже все: от уборщицы, учительницы и до доктора наук.

Ну а уж как бизнесуют раньше и сейчас военнослужащие - это особая тема. На женах числятся бизнесы всех мастей...
Особенно умилял меня один подпол-к с двумя магазинами по 1 млн. долл. каждый (ток само помещение в середине 2000-ных). Внятного ответа почему он погоны не снял и за денежным довольствием приходит я от него не добился. Хороших ребят посокращали-поувольняли, а он служил и служил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:11

Все-таки я правильно написал
Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.


Еще раз читаем заголовок и саму статью:
Причиной стала селитра с корабля РФ: власти Ливана о взрыве в Бейруте - СМИ

Судно, принадлежавшее российскому бизнесмену... В 2013 году
это судно, направлявшееся из грузинского города Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы...
моряки, большую часть которых составляли украинцы, больше года не могли вернуться домой.


- "под флагом Молдовы" - значит оно зарегистрировано в Молдове, т.е. судно Молдавское, но не российское.
- направлявшееся из грузинского города Батуми, т.е. селитра грузинского производства
Провідними галузями промисловості Грузії є: ... хімічна (виробництво азотних добрив, хімволокна, фарб, побутової хімії. Центр: Руставі)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%82%D1%8C

- 8 из 10 членов экипажа украинцы
- 6 лет селитру охраняли ливанцы
- и только 1 связь с РФ - бывший хозяин, бросивший это судно еще в 2014-м, гражданин РФ, проживающий на Кипре (подробности см. https://odessitua.com/news/26088-troe-u ... sudna.html и https://odessitua.com/news/30153-nashi- ... plena.html)

Но автор новости стоит на своем:

pesikot
Или надо было умолчать кто владелец судна и откуда селитра ?

Я дал новость для понимания происходящего.
Владелец судна гражданин РФ, селитра из РФ. Из-за неполадок судна, судно было брошено владельцем в Бейруте. Экипаж был также брошен, в том числе и украинцы.


Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?

Хотя pesikot довольно самокритично написал о себе:
Если ты не состоянии понять весь текст по ссылке, то не делай выводы.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17

Человека из Антонова за советскую символику понять можно - новаторства в его ремесло за 30 лет независимости внесено, увы, немного. А вот что полезного умеют и сделали для Украины "стражи революции", избившие авиастроителя - большой вопрос...

Сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с советской символикой
Вчера вечером Евгений Сова возвращался домой после вечерней прогулки в парке на Нивках.
На Святошинском мосту он заметил троих молодых людей спортивного телосложения, а они заметили его и начали следовать за ним.
Догнав Евгения, они потребовали снять футболку, на которой были изображены советские символы, но тот отказался. За это молодые люди сначала забрызгали его слезоточивым газом, а потом, по словам Совы, надели кастеты и начали избивать по голове.
Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Потерпевший подал заявление в полицию, но особого энтузиазма от правоохранителей он не ожидает.

Зображення

https://t.me/c/1261833912/5008
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:37

  zРадио написав:Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.


Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.
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