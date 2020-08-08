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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6468646964706471 Додано: Суб 08 сер, 2020 20:07 pesikot написав: Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев" Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев"



Смешные люди )))

Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому. Смешные люди )))Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому. freeze 4 Повідомлень: 17896 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4340 раз. Подякували: 7029 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 21:36 freeze написав: pesikot написав: Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев" Не в силах ответить РФ на "вагнеровцев"



Смешные люди )))

Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому. Смешные люди )))Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому.



Ага. Я тоже не доганяю, как можно было не увидеть эту очевидную распасовку... Ага. Я тоже не доганяю, как можно было не увидеть эту очевидную распасовку... zРадио

Повідомлень: 6998 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1215 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 5 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 22:34 budivelnik написав: detroytred написав: У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера. У вас через множество сообщений красной нитью и арументами проходит мысль -- что вас должны поважати и соглашаться ... на основании ваших досягнень, как "годувальника")) и миллионера. Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин

1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами

2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення.

3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого.

Тоді

Я слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність за прийняте рішення- все одно на мені).



Простий приклад для Вас .як для викладача

Ви офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки.....

Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд...

Ваші дії?



От і в мене

а - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника(з точки зору практичного використання а не теоретичних знань які не використовувались на практиці) по відношенню до мого по якомусь конкретному питанню

б - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячи

в - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівці

г - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів. Я за 30 років життя підприємця усвоїв кілька азбучних істин1 В топку слова і ідеї, які не підтвердженні реальними результатами2 В топку фантазії тих хто не створював нічого а тільки споживав - по питанню створення.3 Якщо мені потрібна чужа думка-я знаходжу фахівця ,рівень якого по цьому питанню-вищий від мого.ТодіЯ слухаю(навіть речі які мені не подобаються) він говорить , я дякую(навіть якщо не погоджуюсь з тим що він сказав) але роблю свої висновки з почутого(відповідальність за прийняте рішення- все одно на мені).Простий приклад для Вас .як для викладачаВи офіційно затверджений лектор ,який роками веде лекції наприклад по питанням аеродинаміки.....Приходите Ви на лекцію .що 2*40 хвилин читати , а Вам який першокурсник задає питання з якого Ви чітко бачите що в цій темі він ні бельмеса..але при цьому цей першокурсник пробує забрати у Вас 90% часу на свій брєд...Ваші дії?От і в менеа - я дуже швидко бачу рівень співрозмовника(з точки зору практичного використання а не теоретичних знань які не використовувались на практиці) по відношенню до мого по якомусь конкретному питаннюб - якщо рівень співрозмовника вищий - я мовчки його слухаю не перебиваючи і не хамлячив - якщо рівень нижчий - пробую коректно донести свою думку, не даючи співбесіднику залізти на манівціг - якщо рівень співрозмовника нижчий плінтуса( і він не розуміючи що дурень .пробує мене переконати в тому що він розумний) - я його туди і заганяю..Так методи не цукор ,але це економить море часу і нервів.

Дело в том, что у нас тут форум, а не лекторий.

Дело в том, что альтернативные вашему мнению утверждения и посылы оппоненты берут не от себя, а от источников, имеющих достижения не менее ваших.

Никто тут не выдаёт собственное ноу-хау)) (отсебятину).



У каждого лица есть выбор: принимать вашу точку зрения или Кейнса, или Фридмена, или знакомого бизнесмена, или МВФ, и т.д., или т.п.



А у вас на все мнения оппонентов (в лучшем случае после пары обменов аргументами) в итоге получается ответ аргументищем - я створювач, миллионер, а ты никто и зовут тебя никак; поэтому я знаю, я прав, а ты...



Мне вот просто было б очень интересно, как бы вы вели дискуссию на форуме сплошных миллионеров-сворювачiв?

Поэтому у нас ринаты-бени-по, которым не нужны кейнсы. А не гейтсы, баффеты, меркели.



Результат за окошком...

В отличие от створювачiв отцов-основателей, которые сами разбивали "Стандарт Ойл".

Вы киваете на время не пришло. Так уже давно пришло. Этап первичного накопления капитала у нас давно завершён.

Но дальше двигаться наши власть имущие не желают.



На первое место семью ставили пересичным ещё в совке, таща всё, что можно себе в хату.

Предпринимателями в начале 90-х становились тоже все: от уборщицы, учительницы и до доктора наук.



Ну а уж как бизнесуют раньше и сейчас военнослужащие - это особая тема. На женах числятся бизнесы всех мастей...

Особенно умилял меня один подпол-к с двумя магазинами по 1 млн. долл. каждый (ток само помещение в середине 2000-ных). Внятного ответа почему он погоны не снял и за денежным довольствием приходит я от него не добился. Хороших ребят посокращали-поувольняли, а он служил и служил. Дело в том, что у нас тут форум, а не лекторий.Дело в том, что альтернативные вашему мнению утверждения и посылы оппоненты берут не от себя, а от источников, имеющих достижения не менее ваших.Никто тут не выдаёт собственное ноу-хау)) (отсебятину).У каждого лица есть выбор: принимать вашу точку зрения или Кейнса, или Фридмена, или знакомого бизнесмена, или МВФ, и т.д., или т.п.А у вас на все мнения оппонентов (в лучшем случае после пары обменов аргументами) в итоге получается ответ аргументищем - я створювач, миллионер, а ты никто и зовут тебя никак; поэтому я знаю, я прав, а ты...Мне вот просто было б очень интересно, как бы вы вели дискуссию на форуме сплошных миллионеров-сворювачiв?Поэтому у нас ринаты-бени-по, которым не нужны кейнсы. А не гейтсы, баффеты, меркели.Результат за окошком...В отличие от створювачiв отцов-основателей, которые сами разбивали "Стандарт Ойл".Вы киваете на время не пришло. Так уже давно пришло. Этап первичного накопления капитала у нас давно завершён.Но дальше двигаться наши власть имущие не желают.На первое место семью ставили пересичным ещё в совке, таща всё, что можно себе в хату.Предпринимателями в начале 90-х становились тоже все: от уборщицы, учительницы и до доктора наук.Ну а уж как бизнесуют раньше и сейчас военнослужащие - это особая тема. На женах числятся бизнесы всех мастей...Особенно умилял меня один подпол-к с двумя магазинами по 1 млн. долл. каждый (ток само помещение в середине 2000-ных). Внятного ответа почему он погоны не снял и за денежным довольствием приходит я от него не добился. Хороших ребят посокращали-поувольняли, а он служил и служил. detroytred

Повідомлень: 23197 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 23:11

Умный поймет, а неумному бесполезно объяснять.



Еще раз читаем заголовок и саму статью:

Причиной стала селитра с корабля РФ: власти Ливана о взрыве в Бейруте - СМИ



Судно, принадлежавшее российскому бизнесмену... В 2013 году

это судно, направлявшееся из грузинского города Батуми в Мозамбик под флагом Молдовы...

моряки, большую часть которых составляли украинцы, больше года не могли вернуться домой.



- "под флагом Молдовы" - значит оно зарегистрировано в Молдове, т.е. судно Молдавское, но не российское.

- направлявшееся из грузинского города Батуми, т.е. селитра грузинского производства

Провідними галузями промисловості Грузії є: ... хімічна ( виробництво азотних добрив , хімволокна, фарб, побутової хімії. Центр: Руставі)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%82%D1%8C



- 8 из 10 членов экипажа украинцы

- 6 лет селитру охраняли ливанцы

- и только 1 связь с РФ - бывший хозяин, бросивший это судно еще в 2014-м , гражданин РФ, проживающий на Кипре (подробности см. https://odessitua.com/news/26088-troe-u ... sudna.html и https://odessitua.com/news/30153-nashi- ... plena.html )



Но автор новости стоит на своем:



pesikot

Или надо было умолчать кто владелец судна и откуда селитра ?



Я дал новость для понимания происходящего.

Владелец судна гражданин РФ, селитра из РФ. Из-за неполадок судна, судно было брошено владельцем в Бейруте. Экипаж был также брошен, в том числе и украинцы.



Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?



Хотя pesikot довольно самокритично написал о себе:

Если ты не состоянии понять весь текст по ссылке, то не делай выводы. Все-таки я правильно написалЕще раз читаем заголовок и саму статью:- "под флагом Молдовы" - значит оно зарегистрировано в Молдове, т.е. судно Молдавское, но не российское.- направлявшееся из грузинского города Батуми, т.е. селитра грузинского производства- 8 из 10 членов экипажа украинцы- 6 лет селитру охраняли ливанцы- и только 1 связь с РФ -, гражданин РФ, проживающий на Кипре (подробности см.Но автор новости стоит на своем:Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?Хотядовольно самокритично написал о себе: yanyura Повідомлень: 5531 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1858 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17



Сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с советской символикой

Вчера вечером Евгений Сова возвращался домой после вечерней прогулки в парке на Нивках.

На Святошинском мосту он заметил троих молодых людей спортивного телосложения, а они заметили его и начали следовать за ним.

Догнав Евгения, они потребовали снять футболку, на которой были изображены советские символы, но тот отказался. За это молодые люди сначала забрызгали его слезоточивым газом, а потом, по словам Совы, надели кастеты и начали избивать по голове.

Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.

«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.

Потерпевший подал заявление в полицию, но особого энтузиазма от правоохранителей он не ожидает.







https://t.me/c/1261833912/5008 Человека из Антонова за советскую символику понять можно - новаторства в его ремесло за 30 лет независимости внесено, увы, немного. А вот что полезного умеют и сделали для Украины "стражи революции", избившие авиастроителя - большой вопрос...Сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с советской символикойВчера вечером Евгений Сова возвращался домой после вечерней прогулки в парке на Нивках.На Святошинском мосту он заметил троих молодых людей спортивного телосложения, а они заметили его и начали следовать за ним.Догнав Евгения, они потребовали снять футболку, на которой были изображены советские символы, но тот отказался. За это молодые люди сначала забрызгали его слезоточивым газом, а потом, по словам Совы, надели кастеты и начали избивать по голове.Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.Потерпевший подал заявление в полицию, но особого энтузиазма от правоохранителей он не ожидает. zРадио

Повідомлень: 6998 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1215 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 5 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 сер, 2020 23:37 zРадио написав: Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.

«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.

Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.



Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо. Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо. vano80 Повідомлень: 1851 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6468646964706471 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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