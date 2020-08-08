Смешные люди )))
Так близко к сердцу принимать банальный предвыборный спектакль Бацьки и Путина с целью повышения результата на выборах первому.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 сер, 2020 20:07
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:36
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:34
Дело в том, что у нас тут форум, а не лекторий.
Дело в том, что альтернативные вашему мнению утверждения и посылы оппоненты берут не от себя, а от источников, имеющих достижения не менее ваших.
Никто тут не выдаёт собственное ноу-хау)) (отсебятину).
У каждого лица есть выбор: принимать вашу точку зрения или Кейнса, или Фридмена, или знакомого бизнесмена, или МВФ, и т.д., или т.п.
А у вас на все мнения оппонентов (в лучшем случае после пары обменов аргументами) в итоге получается ответ аргументищем - я створювач, миллионер, а ты никто и зовут тебя никак; поэтому я знаю, я прав, а ты...
Мне вот просто было б очень интересно, как бы вы вели дискуссию на форуме сплошных миллионеров-сворювачiв?
Поэтому у нас ринаты-бени-по, которым не нужны кейнсы. А не гейтсы, баффеты, меркели.
Результат за окошком...
В отличие от створювачiв отцов-основателей, которые сами разбивали "Стандарт Ойл".
Вы киваете на время не пришло. Так уже давно пришло. Этап первичного накопления капитала у нас давно завершён.
Но дальше двигаться наши власть имущие не желают.
На первое место семью ставили пересичным ещё в совке, таща всё, что можно себе в хату.
Предпринимателями в начале 90-х становились тоже все: от уборщицы, учительницы и до доктора наук.
Ну а уж как бизнесуют раньше и сейчас военнослужащие - это особая тема. На женах числятся бизнесы всех мастей...
Особенно умилял меня один подпол-к с двумя магазинами по 1 млн. долл. каждый (ток само помещение в середине 2000-ных). Внятного ответа почему он погоны не снял и за денежным довольствием приходит я от него не добился. Хороших ребят посокращали-поувольняли, а он служил и служил.
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:11
Все-таки я правильно написал
Еще раз читаем заголовок и саму статью:
- "под флагом Молдовы" - значит оно зарегистрировано в Молдове, т.е. судно Молдавское, но не российское.
- направлявшееся из грузинского города Батуми, т.е. селитра грузинского производства
- 8 из 10 членов экипажа украинцы
- 6 лет селитру охраняли ливанцы
- и только 1 связь с РФ - бывший хозяин, бросивший это судно еще в 2014-м, гражданин РФ, проживающий на Кипре (подробности см.
Но автор новости стоит на своем:
Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?
Хотя pesikot довольно самокритично написал о себе:
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17
Человека из Антонова за советскую символику понять можно - новаторства в его ремесло за 30 лет независимости внесено, увы, немного. А вот что полезного умеют и сделали для Украины "стражи революции", избившие авиастроителя - большой вопрос...
Сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с советской символикой
Вчера вечером Евгений Сова возвращался домой после вечерней прогулки в парке на Нивках.
На Святошинском мосту он заметил троих молодых людей спортивного телосложения, а они заметили его и начали следовать за ним.
Догнав Евгения, они потребовали снять футболку, на которой были изображены советские символы, но тот отказался. За это молодые люди сначала забрызгали его слезоточивым газом, а потом, по словам Совы, надели кастеты и начали избивать по голове.
Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Потерпевший подал заявление в полицию, но особого энтузиазма от правоохранителей он не ожидает.
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:37
Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.
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