Ага. Я тоже не доганяю, как можно было не увидеть эту очевидную распасовку...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:36
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:34
Дело в том, что у нас тут форум, а не лекторий.
Дело в том, что альтернативные вашему мнению утверждения и посылы оппоненты берут не от себя, а от источников, имеющих достижения не менее ваших.
Никто тут не выдаёт собственное ноу-хау)) (отсебятину).
У каждого лица есть выбор: принимать вашу точку зрения или Кейнса, или Фридмена, или знакомого бизнесмена, или МВФ, и т.д., или т.п.
А у вас на все мнения оппонентов (в лучшем случае после пары обменов аргументами) в итоге получается ответ аргументищем - я створювач, миллионер, а ты никто и зовут тебя никак; поэтому я знаю, я прав, а ты...
Мне вот просто было б очень интересно, как бы вы вели дискуссию на форуме сплошных миллионеров-сворювачiв?
Поэтому у нас ринаты-бени-по, которым не нужны кейнсы. А не гейтсы, баффеты, меркели.
Результат за окошком...
В отличие от створювачiв отцов-основателей, которые сами разбивали "Стандарт Ойл".
Вы киваете на время не пришло. Так уже давно пришло. Этап первичного накопления капитала у нас давно завершён.
Но дальше двигаться наши власть имущие не желают.
На первое место семью ставили пересичным ещё в совке, таща всё, что можно себе в хату.
Предпринимателями в начале 90-х становились тоже все: от уборщицы, учительницы и до доктора наук.
Ну а уж как бизнесуют раньше и сейчас военнослужащие - это особая тема. На женах числятся бизнесы всех мастей...
Особенно умилял меня один подпол-к с двумя магазинами по 1 млн. долл. каждый (ток само помещение в середине 2000-ных). Внятного ответа почему он погоны не снял и за денежным довольствием приходит я от него не добился. Хороших ребят посокращали-поувольняли, а он служил и служил.
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:11
Все-таки я правильно написал
Еще раз читаем заголовок и саму статью:
- "под флагом Молдовы" - значит оно зарегистрировано в Молдове, т.е. судно Молдавское, но не российское.
- направлявшееся из грузинского города Батуми, т.е. селитра грузинского производства
- 8 из 10 членов экипажа украинцы
- 6 лет селитру охраняли ливанцы
- и только 1 связь с РФ - бывший хозяин, бросивший это судно еще в 2014-м, гражданин РФ, проживающий на Кипре (подробности см.
Но автор новости стоит на своем:
Если "судно было брошено владельцем в Бейруте" в 2014-м, то какой же он хозяин в 2020-м?
Хотя pesikot довольно самокритично написал о себе:
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:17
Человека из Антонова за советскую символику понять можно - новаторства в его ремесло за 30 лет независимости внесено, увы, немного. А вот что полезного умеют и сделали для Украины "стражи революции", избившие авиастроителя - большой вопрос...
Сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с советской символикой
Вчера вечером Евгений Сова возвращался домой после вечерней прогулки в парке на Нивках.
На Святошинском мосту он заметил троих молодых людей спортивного телосложения, а они заметили его и начали следовать за ним.
Догнав Евгения, они потребовали снять футболку, на которой были изображены советские символы, но тот отказался. За это молодые люди сначала забрызгали его слезоточивым газом, а потом, по словам Совы, надели кастеты и начали избивать по голове.
Как заявил нашему журналисту Евгений, он осознает, что ношение вещей с советскими символами является нарушением закона. Говорит, что голову ему разбивают не в первый раз и даже задерживали правоохранители.
«Они придумали мне, киевлянину в четвертом поколении, что я должен забыть историю. Я, естественно, с этим не согласен», - утверждает Сова.
Потерпевший подал заявление в полицию, но особого энтузиазма от правоохранителей он не ожидает.
Додано: Суб 08 сер, 2020 23:37
Прикольно. Ищет приключений. Пожалеть наверно надо.
Додано: Нед 09 сер, 2020 00:47
1 Якщо мене буде цікавити точка зору Фрідмана чи Кейнса - я почитаю їх в оригіналі, а не в переказі студента
2 Мене не цікавлять думки людей які нічого не досягнули
З моєї точки зору - спочатку сам набий собі шишок своїми ж ідеями, потім проаналізуй отриманий результат..і якщо з твоєї точки зору цей результат позитивний+він може бути цікавим/корисним для інших - то можеш і поділитись
Якщо результати відсутні - то навіщо ділитись історіями згенерованими Незнайкою?
Брехня.
Якщо вся країна створює ВВП на 100+ млрд в рік , це говорить про те що всього в країні активних капіталів 300-600 млрд доларів в рік....
А мінімальний розмір капіталу ,щоб отримати хоча б еквівалент в 1000 доларів в місяць прибутку - становить як мінімум 1 млн грн(приблизно 40 000 доларів)
У нас 12 млн працюючих створюють 10000 грн/місяць своїх доходів , тобто кожен з цих працюючих працює на капіталі в 20 000 доларів
12 млн * 20 000 = 240 млрд доларів....
а треба
25 млн працездатних*40 000 = 1000 млрд доларів капіталу....
Так що до відносно повного насичення первинних накопичень , нам ще років 20-30 йти.
Хочете-перевіряйте по Кейнсу, хочете -по Смітту....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 09 сер, 2020 01:04, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 09 сер, 2020 01:00
Единственное приключение, которое он ищет - это штраф. Ничего другого не предусмотрено. Но вы, я смотрю, оправдываете самосуд. Ок, только учитывайте, что на народных мстителей найдутся другие народные мстители, а это - путь в никуда.
Поэтому любителю символики СССР - админпротокол и общественное порицание, пока другое закон не предусматривает. А любителям распускать руки - уголовное производство. Это и называется правовое государство, за которое якобы боролись радикалы майдана. Или нет - боролись за какую-то другую Украину?
Додано: Нед 09 сер, 2020 01:17
Re: Політичні дискусії
Ну его ж по его словам сначала попросили снять футболку. Если трое молодых людей спортивного сложения что то просят то лучше сделать. Или он себя рембо возомнил?
Если через штраф не дошло то можно через боль дойдёт.
Вряд ли он на антонове при совке работал; молодой больно.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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